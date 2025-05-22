Росавиация: в московских аэропортах задержаны почти 40 рейсов

Более 37 рейсов в московских аэропортах были задержаны на срок свыше двух часов. Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.
«По данным на 12:00 мск, в аэропортах московского региона — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском — задержаны на срок более двух часов 37 рейсов», — написал Кореняко в своем telegram-канале. В каждом из них задержаны десятки рейсов различной продолжительности.
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало обновленную информацию о мерах по нейтрализации беспилотников. В период с 20:00 20 мая по 08:00 22 мая 2025 года на территории страны было ликвидировано 485 дронов. Из этого числа 63 беспилотника были перехвачены в воздушном пространстве Московской области.
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