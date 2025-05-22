Гонка за Марс и войны будущего: объявлены главные темы грядущего «Форума будущего 2050»

В Москве пройдет «Форум будущего 2050»
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В рамках форума будущего участники обсудят гонку за Марс и другие темы
В рамках форума будущего участники обсудят гонку за Марс и другие темы Фото:

В Москве на территории учебно-образовательного кластера «Ломоносов» 9-10 июня пройдет «Форум будущего 2050», ключевыми темами которого станут гонка за Марс, войны будущего и вопросы культурного кода. Об этом сообщили организаторы мероприятия, среди которых выступает Институт Царьграда.

«Студия визионеров — один из форматов форума, где можно будет поговорить об управляемом развитии России в перспективе ближайшей четверти века. <...> Уже объявлены главные темы грядущего „Форума будущего 2050“. Это гонка за Марс, войны будущего и культурный код. Но основной повесткой станет развитие России и её перспективы в следующие 25 лет», — передает телеканал «Царьград». 

Откроет форум большой аналитический доклад «Россия 2050. Образ будущего», призванный дать ответы на вопросы о необходимых изменениях в XXI веке для построения лучшей версии страны. В рамках трех тематических блоков: «Развитие», «Государство» и «Общество» участники обсудят патриотическое воспитание, освоение космоса, технологический суверенитет, миграционную политику, ментальное здоровье нации, сохранение традиционных ценностей и улучшение качества жизни семей.

Ранее в Москве уже проходили масштабные международные мероприятия, посвященные обсуждению будущего и глобальных перспектив. Так, в апреле на площадке Национального центра «Россия» состоялся форум «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», где представители 48 стран обсуждали новые идеи и проекты для развития мировой экономики и общества.

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В Москве на территории учебно-образовательного кластера «Ломоносов» 9-10 июня пройдет «Форум будущего 2050», ключевыми темами которого станут гонка за Марс, войны будущего и вопросы культурного кода. Об этом сообщили организаторы мероприятия, среди которых выступает Институт Царьграда. «Студия визионеров — один из форматов форума, где можно будет поговорить об управляемом развитии России в перспективе ближайшей четверти века. <...> Уже объявлены главные темы грядущего „Форума будущего 2050“. Это гонка за Марс, войны будущего и культурный код. Но основной повесткой станет развитие России и её перспективы в следующие 25 лет», — передает телеканал «Царьград».  Откроет форум большой аналитический доклад «Россия 2050. Образ будущего», призванный дать ответы на вопросы о необходимых изменениях в XXI веке для построения лучшей версии страны. В рамках трех тематических блоков: «Развитие», «Государство» и «Общество» участники обсудят патриотическое воспитание, освоение космоса, технологический суверенитет, миграционную политику, ментальное здоровье нации, сохранение традиционных ценностей и улучшение качества жизни семей. Ранее в Москве уже проходили масштабные международные мероприятия, посвященные обсуждению будущего и глобальных перспектив. Так, в апреле на площадке Национального центра «Россия» состоялся форум «Будущее мира. Новая платформа глобального роста», где представители 48 стран обсуждали новые идеи и проекты для развития мировой экономики и общества.
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