В Национальном центре «Россия» стартовал Открытый диалог «Будущее мира»

В Национальном центре «Россия» началась работа Открытого диалога под названием «Будущее мира. Новая платформа глобального роста». Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Он отметил, что такого рода масштабное мероприятие международного характера проводится впервые на площадке.
«Хочу поприветствовать вас сегодня здесь, в Москве, в Национальном центре „Россия“. Действительно, впервые мы проводим подобное открытое международное мероприятие. Мы вместе с вами будем обсуждать новые идеи, формировать новые проекты и затем реализовывать во благо наших стран, во благо человечества, во благо наших людей», — заявил Орешкин в ходе мероприятия. Его слова передает пресс-служба центра на своем сайте. Причем отмечается, что формат форума уникален. Его участники должны были отправить эссе и спрогнозировать, как можно организовать новую экономическую реальность в текущих реалиях, на основе равенства и взаимоуважения между странами.
В рамках форума организаторы получили 696 работ, поступивших из 102 стран мира и представленных на 18 различных языках, среди которых были пушту, малагасийский, сербский, греческий и другие. Наибольший интерес участников вызвала тема «Инвестиции в человека», которой посвятили свои исследования 41% авторов. Далее по популярности следуют направления «Инвестиции в связанность» (24%), «Инвестиции в технологии» (22%) и «Инвестиции в среду» (13%).
В состав участников форума вошли представители 48 государств всех континентов. Главной целью мероприятия стало создание платформы для обсуждения перспектив развития глобальной экономики. Открытый диалог будет проходить три дня — с 28 по 30 апреля.
Более 200 дистанционных собеседований позволили выбрать 101 автора для личного участия на форуме в Москве. В работе диалога также принимают участие 24 международных эксперта. Особенностью формата Открытого диалога является предоставление равных возможностей для презентации научных идей, гипотез и разработок в условиях новой экономической реальности. Обсуждения строятся на принципах взаимного уважения и сотрудничества ради общего блага.
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