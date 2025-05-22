Жители Челябинска стали реже покупать дубайский шоколад

Популярность дубайского шоколада у жителей Челябинска в первом квартале 2025 года снизилась на 11%. Об этом URA.RU рассказали аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow.
«Спрос на дубайский шоколада в городе в первом квартале 2025 года снизился на 11% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года. Востребованность закономерно падает с потерей интереса к необычной сладости в соцсетях. За одну плитку такого угощения, сделанного местного кондитерами, жители города в среднем отдают 1392 рубля», — сообщили URA.RU специалисты маркетплейса.
Аналитики отметили повышение интереса жителей Челябинска к кондитерским изделиям, в частности к бенто-тортам. У челябинцев популярны бенто с надписью ко дню рождения «Ты как вино с годами только лучше», с рисунками гусей, котов, лягушек и пива. Средняя стоимость подобного торта, изготовленного местными кондитерами, составила 1602 рубля.
Еще одной востребованной сладостью стала клубника в шоколаде. Спрос на нее с января по май увеличился на 72% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Челябинцы чаще всего останавливают свой выбор на упаковке из 9–12 ягод с украшениями из голубики или малины. Такое угощение в среднем обходится в 1982 рубля.
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