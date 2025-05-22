22 мая 2025

Жители Челябинска стали реже покупать дубайский шоколад

© Служба новостей «URA.RU»
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Лакомство шейхов вытесняют клубничные тортики
Лакомство шейхов вытесняют клубничные тортики Фото:

Популярность дубайского шоколада у жителей Челябинска в первом квартале 2025 года снизилась на 11%. Об этом URA.RU рассказали аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow. 

«Спрос на дубайский шоколада в городе в первом квартале 2025 года снизился на 11% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года. Востребованность закономерно падает с потерей интереса к необычной сладости в соцсетях. За одну плитку такого угощения, сделанного местного кондитерами, жители города в среднем отдают 1392 рубля», — сообщили URA.RU специалисты маркетплейса.

Аналитики отметили повышение интереса жителей Челябинска к кондитерским изделиям, в частности к бенто-тортам.  У челябинцев популярны бенто с надписью ко дню рождения «Ты как вино с годами только лучше», с рисунками гусей, котов, лягушек и пива.  Средняя стоимость подобного торта, изготовленного местными кондитерами, составила 1602 рубля.

Еще одной востребованной сладостью стала клубника в шоколаде. Спрос на нее с января по май увеличился на 72% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Челябинцы чаще всего останавливают свой выбор на упаковке из 9–12 ягод с украшениями из голубики или малины. Такое угощение в среднем обходится в 1982 рубля. 

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Популярность дубайского шоколада у жителей Челябинска в первом квартале 2025 года снизилась на 11%. Об этом URA.RU рассказали аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow.  «Спрос на дубайский шоколада в городе в первом квартале 2025 года снизился на 11% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года. Востребованность закономерно падает с потерей интереса к необычной сладости в соцсетях. За одну плитку такого угощения, сделанного местного кондитерами, жители города в среднем отдают 1392 рубля», — сообщили URA.RU специалисты маркетплейса. Аналитики отметили повышение интереса жителей Челябинска к кондитерским изделиям, в частности к бенто-тортам.  У челябинцев популярны бенто с надписью ко дню рождения «Ты как вино с годами только лучше», с рисунками гусей, котов, лягушек и пива.  Средняя стоимость подобного торта, изготовленного местными кондитерами, составила 1602 рубля. Еще одной востребованной сладостью стала клубника в шоколаде. Спрос на нее с января по май увеличился на 72% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Челябинцы чаще всего останавливают свой выбор на упаковке из 9–12 ягод с украшениями из голубики или малины. Такое угощение в среднем обходится в 1982 рубля. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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