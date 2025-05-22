22 мая 2025

Shot: ВСУ атакует аэродром в Иванове

© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ атакует беспилотниками важный объект в Иванове
ВСУ атакует беспилотниками важный объект в Иванове Фото:

Украинские беспилотники атаковали аэродром «Северный» в Иваново вечером 22 мая. Об этом сообщают местные жители.

«По целям в небе успешно работает ПВО, обломки сбитых БПЛА упали за территорией объекта», — передает Shot со ссылкой на очевидцев.

Атака на аэродром в Иванове произошла на фоне масштабной ночной атаки украинских беспилотников на центральные регионы России, зафиксированной с 21 на 22 мая. По данным Минобороны, в ту ночь средствами ПВО было уничтожено 105 дронов, а последствия атак привели к временным ограничениям в работе ряда аэропортов и задержкам авиарейсов.

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Украинские беспилотники атаковали аэродром «Северный» в Иваново вечером 22 мая. Об этом сообщают местные жители. «По целям в небе успешно работает ПВО, обломки сбитых БПЛА упали за территорией объекта», — передает Shot со ссылкой на очевидцев. Атака на аэродром в Иванове произошла на фоне масштабной ночной атаки украинских беспилотников на центральные регионы России, зафиксированной с 21 на 22 мая. По данным Минобороны, в ту ночь средствами ПВО было уничтожено 105 дронов, а последствия атак привели к временным ограничениям в работе ряда аэропортов и задержкам авиарейсов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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