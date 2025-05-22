Минобороны отреагировало на массированную атаку дронов ВСУ на Россию

В ночь с 21 на 22 мая 2025 года центральные регионы России подверглись масштабной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). За ночь уничтожены 105 беспилотников. Информацию предоставило Министерство обороны.
«С 00:00 до 05:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — пишет Минобороны. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.
Наибольшее количество беспилотников—35 единиц—было сбито над Московским регионом. Также атаки затронули Орловскую (14 БПЛА), Курскую (12), Белгородскую (11), Тульскую (10), Калужскую (9), Воронежскую (7), Липецкую и Смоленскую (по 3), а также Брянскую область (1). Атаки начались с вечера 21 мая, когда, по официальной информации, ПВО сбила над Россией 37 украинских дронов.
В результате массированной атаки были введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропорту Тамбова с 01:05 мск. Кроме того, из-за угрозы беспилотных атак были отменены и задержаны авиарейсы. В частности, не вылетел рейс СУ 1093 компании «Аэрофлот» из Челябинска в Москву, а вылет утреннего рейса из Кургана задерживается. В Туле обломки сбитого украинского дрона упали вблизи физкультурно-оздоровительного комплекса «Оружейник». Губернатор региона Дмитрий Миляев предупредил жителей, что обломки могут содержать взрывчатые вещества и призвал соблюдать осторожность.
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