Пермяк украл электричества почти на 1,5 млн рублей, подключившись к прибору учета соседа

Пермяк украл электричества на 1,5 млн рублей, подключившись к чужому прибору
© Служба новостей «URA.RU»
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По результатам проверки был составлен акт о бездоговорном потреблении 390 тысяч киловатт-часов
По результатам проверки был составлен акт о бездоговорном потреблении 390 тысяч киловатт-часов Фото:

Свердловский районный суд Перми удовлетворил иск ПАО «Россети Урал» о взыскании с жителя Перми более 1,4 млн рублей за несанкционированное потребление электроэнергии. Ответчик владеет жилым строением с хозяйственными постройками, расположенными в СНТ на территории одного из пригородных лесничеств.

«Владелец участка самовольно подключился к электроснабжению, используя ввод, находящийся на территории соседнего участка, который хотя и не эксплуатировался, однако был официально присоединен к электросетям. По результатам проверки был составлен акт о бездоговорном потреблении электроэнергии в объеме 390 тысяч киловатт-часов», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Россети Урал».

Добровольно погасить задолженность ответчик отказался, после чего энергетическая компания обратилась за защитой своих интересов в судебные органы. Суд полностью удовлетворил требования истца. С нарушителя взыскана сумма неосновательного обогащения в размере нанесенного ущерба, а также начислены проценты и судебные издержки.

Самовольное подключение к электросетям или неучтенное использование электроэнергии влечет наложение штрафа. Для граждан — от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию сроком до двух лет, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

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Свердловский районный суд Перми удовлетворил иск ПАО «Россети Урал» о взыскании с жителя Перми более 1,4 млн рублей за несанкционированное потребление электроэнергии. Ответчик владеет жилым строением с хозяйственными постройками, расположенными в СНТ на территории одного из пригородных лесничеств. «Владелец участка самовольно подключился к электроснабжению, используя ввод, находящийся на территории соседнего участка, который хотя и не эксплуатировался, однако был официально присоединен к электросетям. По результатам проверки был составлен акт о бездоговорном потреблении электроэнергии в объеме 390 тысяч киловатт-часов», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Россети Урал». Добровольно погасить задолженность ответчик отказался, после чего энергетическая компания обратилась за защитой своих интересов в судебные органы. Суд полностью удовлетворил требования истца. С нарушителя взыскана сумма неосновательного обогащения в размере нанесенного ущерба, а также начислены проценты и судебные издержки. Самовольное подключение к электросетям или неучтенное использование электроэнергии влечет наложение штрафа. Для граждан — от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию сроком до двух лет, для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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