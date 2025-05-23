Жители Тюмени жалуются на небывалое количество комаров в городе. По их словам, ходить по улице из-за насекомых невозможно, но и дома тоже не спрятаться, даже за москитной сеткой.
«Подоконник и пол усеяны насекомыми», — написала тюменка в telegram-канале 72.RU под видео. «Это не нормально в городе. Идти не возможно. Про то, чтобы посидеть вообще не говорю», — пишет другая горожанка. «У нас в квартире тоже произошло нашествие комаров. Сетки везде стоят, но выяснили, что летят через вентиляцию. Штук 40 прилетело в санузле», — дополнила еще одна жительница.
Биологи говорят, что нашествие насекомых связано с теплой погодой, высокой влажностью и наличием луж. Такая среда идеальна для размножения комаров и это еще одна проблема, которую принес паводок.
Осложняет ситуацию, что из-за резкого возникновения проблемы, в магазинах заканчиваются репиленты. «Я, кстати, вчера еле купила защиту от комаров для ребенка. Все скупают», — рассказала тюменка. «Вчера не нашла спрей для ребенка. Обошла три магазина», — пожаловалась еще одна.
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Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!