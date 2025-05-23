«Лезут даже через вентиляцию»: тюменцы пожаловались на полчища комаров. Видео

Тюмень атаковали комары
© Служба новостей «URA.RU»
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Нашествие комаров связано с паводком в Тюменской области
Нашествие комаров связано с паводком в Тюменской области Фото:

Жители Тюмени жалуются на небывалое количество комаров в городе. По их словам, ходить по улице из-за насекомых невозможно, но и дома тоже не спрятаться, даже за москитной сеткой.

«Подоконник и пол усеяны насекомыми», — написала тюменка в telegram-канале 72.RU под видео. «Это не нормально в городе. Идти не возможно. Про то, чтобы посидеть вообще не говорю», — пишет другая горожанка. «У нас в квартире тоже произошло нашествие комаров. Сетки везде стоят, но выяснили, что летят через вентиляцию. Штук 40 прилетело в санузле», — дополнила еще одна жительница.

Биологи говорят, что нашествие насекомых связано с теплой погодой, высокой влажностью и наличием луж. Такая среда идеальна для размножения комаров и это еще одна проблема, которую принес паводок.

Осложняет ситуацию, что из-за резкого возникновения проблемы, в магазинах заканчиваются репиленты. «Я, кстати, вчера еле купила защиту от комаров для ребенка. Все скупают», — рассказала тюменка. «Вчера не нашла спрей для ребенка. Обошла три магазина», — пожаловалась еще одна.

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Жители Тюмени жалуются на небывалое количество комаров в городе. По их словам, ходить по улице из-за насекомых невозможно, но и дома тоже не спрятаться, даже за москитной сеткой. «Подоконник и пол усеяны насекомыми», — написала тюменка в telegram-канале 72.RU под видео. «Это не нормально в городе. Идти не возможно. Про то, чтобы посидеть вообще не говорю», — пишет другая горожанка. «У нас в квартире тоже произошло нашествие комаров. Сетки везде стоят, но выяснили, что летят через вентиляцию. Штук 40 прилетело в санузле», — дополнила еще одна жительница. Биологи говорят, что нашествие насекомых связано с теплой погодой, высокой влажностью и наличием луж. Такая среда идеальна для размножения комаров и это еще одна проблема, которую принес паводок. Осложняет ситуацию, что из-за резкого возникновения проблемы, в магазинах заканчиваются репиленты. «Я, кстати, вчера еле купила защиту от комаров для ребенка. Все скупают», — рассказала тюменка. «Вчера не нашла спрей для ребенка. Обошла три магазина», — пожаловалась еще одна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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