МВД рассматривает введение тотального запрета на кредиты для защиты россиян

В МВД России рассматривают возможность введения тотального запрета на получение кредитов гражданами для борьбы с мошенничеством. Об этом 23 мая сообщил заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.
«У нас уже много принято законов, которые позволяют гражданам самозапретить себе использование, например, кредита и так далее. Но у нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку», — заявил Филиппов на киберфестивале Positive Hack Days, его слова приводит ТАСС.
Филиппов отметил, что такие меры позволят ведомству защитить всех граждан от действий мошенников. По его словам, внедрение тотальной блокировки стало бы «серьезным ударом, шагом» по киберпреступности.
Замначальника Следственного департамента также сообщил, что при реализации подобной меры россиян, желающих взять кредит, будут консультировать сотрудники МВД. Им предстоит задавать определенные вопросы, чтобы убедиться, что полученные заемные средства не окажутся в руках мошенников. Филиппов подчеркнул, что инициатива находится на стадии обсуждения и требует доработки с учетом интересов граждан и банковского сектора.
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