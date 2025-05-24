В Киеве в течение почти шести часов продолжались мощные взрывы. Об этом сообщали российские военкоры.
«Огненный ад в Киеве <...> В столице Украины прогремели сотни взрывов», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Украинские ведомства сообщают, что это «одна из самых масштабных атак за три года».
Накануне украинские СМИ писали о взрывах в Одессе. Они прогремели в районе порта. В небе образовался столб дыма, а в регионе была объявлена воздушная тревога, передает RT.
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