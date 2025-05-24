«Огненный ад»: в Киеве прогремели сотни мощных взрывов. Фото

Киев подвергся одной из самых масштабных атак с начала СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Киеве на протяжении шести часов не утихали взрывы (архивное фото)
В Киеве на протяжении шести часов не утихали взрывы (архивное фото) Фото:

В Киеве в течение почти шести часов продолжались мощные взрывы. Об этом сообщали российские военкоры.

«Огненный ад в Киеве <...> В столице Украины прогремели сотни взрывов», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Украинские ведомства сообщают, что это «одна из самых масштабных атак за три года». 

Накануне украинские СМИ писали о взрывах в Одессе. Они прогремели в районе порта. В небе образовался столб дыма, а в регионе была объявлена воздушная тревога, передает RT.

В Киеве уже шесть часов раздаются взрывы
В Киеве уже шесть часов раздаются взрывы
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Киеве в течение почти шести часов продолжались мощные взрывы. Об этом сообщали российские военкоры. «Огненный ад в Киеве <...> В столице Украины прогремели сотни взрывов», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Украинские ведомства сообщают, что это «одна из самых масштабных атак за три года».  Накануне украинские СМИ писали о взрывах в Одессе. Они прогремели в районе порта. В небе образовался столб дыма, а в регионе была объявлена воздушная тревога, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...