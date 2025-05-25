Сергей Соседов назвал любимые города для отдыха

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал лучшие города для отдыха. В разговоре с корреспондентом URA.RU он признался, что очень любит Лондон. По его словам, в этом городе можно много гулять, посещать экскурсии и узнавать новое — именно такой формат отдыха ему ближе всего.
Соседов отметил, что пляжный отдых его не привлекает: он не любит лежать под солнцем и не особенно хорошо плавает. Впрочем отметил, что лучшие курорты из тех, что он посетил, — Ялта и Феодосия. Однако города с насыщенной культурной программой ему гораздо ближе морских. Критик рассказал, что ему нравится активное времяпрепровождение, связанное с новыми впечатлениями, а не пассивное лежание на берегу водоема и плавание.
Несмотря на то, что он старается каждый раз открывать для себя новые направления и не возвращается в одни и те же места, одно исключение все же есть — это Москва. Столицу России Соседов по-прежнему считает близкой и интересной, и только она одна ему не надоедает.
В то же время, выбираться в отпуск у Соседова в последнее время получается редко. Он признался, что давно не ездил никуда — не хватает времени, да и интерес к отдыху постепенно угасает. «Я уже и не помню, когда где-то был в плане полноценного отдыха», — отметил Соседов.
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