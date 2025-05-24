Цены на абрикосы и персики рискуют взлететь на 20% из-за холода

В России абрикосы и персики могут подорожать на 20% из-за апрельских заморозков, которые негативно сказались на урожае фруктов. Резкие перепады температуры в апреле затронули не только косточковые культуры, но и урожай ранней черешни, клубники, садовой земляники и посевы злаков, сообщают эксперты.
«Черешни, персиков, нектаринов, абрикосов — местных, как и турецких, — будет крайне мало. Основным поставщиком окажется Узбекистан, однако там выращивают немного этой продукции. По этим фруктам не самая лучшая ситуация и у европейских производителей. Косточковые пострадали не только в Крыму и Краснодарском крае, но и в других регионах. Ожидается подорожание на 20%, по сравнению с прошлым годом», — сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на экспертов.
Специалисты отмечают, что из-за погодных условий дать точные прогнозы по объемам зернового урожая сложно. Вместе с тем уже известно, что сбор ягод в этом году стартует позже традиционных сроков. Предполагается, что востребованность данной продукции останется на высоком уровне, а ценовые показатели превысят средние значения прошлых лет.
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