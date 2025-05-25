ВС РФ создают зону безопасности вдоль границы России и Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ значительно продвинулись в районе Волчанска
ВС РФ значительно продвинулись в районе Волчанска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные создают санитарную зону безопасности вдоль границы РФ и Украины. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин.

«Войска оттесняют противника от государственной границы, чтобы создать санитарную зону и обеспечить безопасность мирного населения в приграничных районах», — сказал Якимкин в эфире программы «Вести недели». Эта работа ведется с момента освобождения Курской области. Он также отметил, что бойцы группировки «Север» значительно продвинулись в районе Волчанска Харьковской области.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ взяли под контроль несколько домостроений и улиц в Волчанске. Бойцы закрепились на новых рубежах, воспользовавшись «протестными настроениями» среди личного состава украинской армии на этом участке фронта.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства ранее заявил о создании буферной зоны безопасности на границе с Украиной. Российский лидер отметил, что она необходима для защиты Брянской, Белгородской и Курской областей, которые граничат с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные создают санитарную зону безопасности вдоль границы РФ и Украины. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин. «Войска оттесняют противника от государственной границы, чтобы создать санитарную зону и обеспечить безопасность мирного населения в приграничных районах», — сказал Якимкин в эфире программы «Вести недели». Эта работа ведется с момента освобождения Курской области. Он также отметил, что бойцы группировки «Север» значительно продвинулись в районе Волчанска Харьковской области. Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ взяли под контроль несколько домостроений и улиц в Волчанске. Бойцы закрепились на новых рубежах, воспользовавшись «протестными настроениями» среди личного состава украинской армии на этом участке фронта. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства ранее заявил о создании буферной зоны безопасности на границе с Украиной. Российский лидер отметил, что она необходима для защиты Брянской, Белгородской и Курской областей, которые граничат с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...