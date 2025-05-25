Российские военные создают санитарную зону безопасности вдоль границы РФ и Украины. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин.
«Войска оттесняют противника от государственной границы, чтобы создать санитарную зону и обеспечить безопасность мирного населения в приграничных районах», — сказал Якимкин в эфире программы «Вести недели». Эта работа ведется с момента освобождения Курской области. Он также отметил, что бойцы группировки «Север» значительно продвинулись в районе Волчанска Харьковской области.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ взяли под контроль несколько домостроений и улиц в Волчанске. Бойцы закрепились на новых рубежах, воспользовавшись «протестными настроениями» среди личного состава украинской армии на этом участке фронта.
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства ранее заявил о создании буферной зоны безопасности на границе с Украиной. Российский лидер отметил, что она необходима для защиты Брянской, Белгородской и Курской областей, которые граничат с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины.
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