Пленный из ВСУ попросил не отправлять его на Украину

Боец ВСУ отказался возвращаться на Украину и просит дать ему гражданство РФ
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Пленный ВСУ захотел получить российское гражданство (архивное фото)
Пленный ВСУ захотел получить российское гражданство (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский военнослужащий Георгий Каракулин, добровольно сдавшийся в плен ВС РФ, отказался возвращаться на Украину и попросил дать ему гражданство Российской Федерации. Такое заявление боец ВСУ сделал во время интервью. 

«Я Каракулин Георгий Юрьевич, 12.05.1979, 425-й отдельный штурмовой полк. Отказываюсь от обмена, хочу остаться в Российской Федерации до окончания боевых действий с возможностью получения российского гражданства», — сказал Каракулин в интервью. Видеозапись имеется в распоряжении агентства ТАСС.

Он сообщил, что с 2014 года неоднократно приезжал в Россию, чтобы найти работу. Кроме того, по его словам, в Московской области проживает его тетя. Каракулин отметил, что был мобилизован принудительно: сотрудники территориального центра комплектования, выполняющего функции, схожие с российским военкоматом, задержали его на улице и отправили на фронт. Как подчеркнул Каракулин, никакой подготовки на полигонах не проводилось — его сразу отправили в зону боевых действий.

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Украинский военнослужащий Георгий Каракулин, добровольно сдавшийся в плен ВС РФ, отказался возвращаться на Украину и попросил дать ему гражданство Российской Федерации. Такое заявление боец ВСУ сделал во время интервью.  «Я Каракулин Георгий Юрьевич, 12.05.1979, 425-й отдельный штурмовой полк. Отказываюсь от обмена, хочу остаться в Российской Федерации до окончания боевых действий с возможностью получения российского гражданства», — сказал Каракулин в интервью. Видеозапись имеется в распоряжении агентства ТАСС. Он сообщил, что с 2014 года неоднократно приезжал в Россию, чтобы найти работу. Кроме того, по его словам, в Московской области проживает его тетя. Каракулин отметил, что был мобилизован принудительно: сотрудники территориального центра комплектования, выполняющего функции, схожие с российским военкоматом, задержали его на улице и отправили на фронт. Как подчеркнул Каракулин, никакой подготовки на полигонах не проводилось — его сразу отправили в зону боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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