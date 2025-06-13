Технолог рассказал, где хранить хлеб в жару

Хлеб чаще всего хранят в привычной пластиковой или деревянной хлебнице. Но, в периоды жары, он может покрываться плесенью и портиться быстрее обычного. В беседе с URA.RU преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов рассказал, как правильно хранить хлеб летом, чтобы он не зачерствел.
Где хранить хлеб летом: керамика, хлебница, пакеты
«Срок хранения хлеба и хлебобулочных изделий зависит от материала, из которого сделана хлебница или емкость, приспособленная для этой цели. Дольше всех свежесть хлеба и хлебобулочных изделий сохраняет керамика», — рассказал Валерий Бурматнов. Он отметил, что там мучные изделия могут храниться до пяти-семи дней в первозданном виде. Однако для достижения лучшего эффекта необходимо хранить изделия из пшеничной муки отдельно от изделий из ржаной.
«Деревянная хлебница, самый распространенный, но не самый удачный вариант. Несмотря на то, что древесина дышит и создает внутри комфортный микроклимат для выпеченных изделий, материал быстро впитывает запахи и загрязняется. При активном использовании хлебницу придется каждые два-три года заменять», — отметил технолог.
По его словам, лучшими считаются хлебницы из можжевельника, березы или лиственницы. Валерий Бурматнов отметил, что древесина этих пород обладает бактерицидными свойствами. Также на рынке предлагаются хлебницы из пластика и металла. Там хлеб может храниться до трех суток, потом может появляться плесень.
Если нет хлебницы, всегда можно использовать пакет или пищевую фольгу. «При хранении хлеба в полиэтиленовом пакете нужно сделать в упаковке небольшие отверстия, чтобы избежать парникового эффекта. Еще один вариант упаковки — бумажные пакеты, которые защищают от пыли, грязи и позволяют хлебу и хлебобулочным изделиям дышать», — рассказал эксперт. Однако, по его словам, бумага не защищает продукт от высыхания, поэтому такой способ хранения подойдет только на один-два дня.
«Сегодня становятся популярными многоразовые специальные пакеты с перфорированными прокладками. Благодаря особой структуре материала упакованный хлеб и хлебобулочные изделия сохраняют свежесть до 10—12 дней. За счет перфорации поглощается излишняя влага, мякиш не сохнет, хлебная корка не размягчается, не образуется плесень», — отметил специалист.
При какой температуре нужно хранить хлеб
Валерий Бурматнов рассказал, что хранение хлеба в холодильнике может привести к быстрому очерствению хлеба, поскольку наиболее благоприятная температура для этого процесса от 0 до 10 °С. То есть, наиболее неблагоприятные условия для него создаются именно в холодильнике.
«При температуре около + 60 °С или в замороженном состоянии хлеб практически не черствеет, поскольку при этих условиях не происходит старение крахмала. Но при + 60 °С происходит ухудшение органолептических свойств хлебобулочных изделий, а замораживание не всегда применимо. Поэтому оптимальная температура хранения — это +20 — 25 °С „, — рассказал специалист. Он отметил, что в замороженном состоянии хлеб практически не черствеет, поскольку при этих условиях не происходит старение крахмала.
Как хранить хлеб в холодильнике
«Однако, если вы купили много хлеба к празднику или впрок, особенно в летнее время, то холодильник может помочь справиться с проблемой. Класть туда хлеб лучше в полиэтиленовом пакете с отверстиями, в тканевом мешке или бумажной упаковке», — рассказал Валерий Бурматнов.
По его словам, такая упаковка защищает продукты от посторонних ароматов и поддерживает оптимальную влажность. В плотной упаковке испаряющаяся из них влага оседает на стенках внутри пакета, провоцируя появление и стремительное развитие плесени. Кроме того, хранение хлеба в холодильнике в летнее время предотвращает появление картофельной болезни.
Сроки хранения хлебобулочных изделий
По данным Роспотребнадзора, хлебобулочные изделия имеют непродолжительный срок годности.
- белый хлеб сохраняет свои полезные свойства до 24 часов с момента выпекания;
- ржаной и ржано-пшеничный хлеб — считается свежим на протяжении 36 часов с момента выпекания;
- хлебобулочные изделия весом меньше 200 граммов хранятся до 16 часов.
Как выбрать хлеб
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют приобретать хлебобулочные изделия исключительно в стационарных торговых точках, где обеспечены надлежащие условия для хранения и транспортировки продукции. Для перевозки хлеба должны использоваться специальные закрытые автомобили или фургоны, оснащенные полками.
При выборе хлеба специалисты советуют обращать внимание на следующие признаки:
- изделие должно иметь правильную форму, без вмятин, трещин и деформаций;
- хлеб должен быть хорошо пропечен, мякиш — эластичным и равномерно пористым, без комков и пустот;
- поверхность хлеба должна быть чистой, без следов загрязнений;
- на упаковке обязательно должны быть указаны дата изготовления и срок годности продукции.
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