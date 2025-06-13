Как правильно подкармливать кабачки летом: все, что нужно знать садоводам

Для хорошего урожая кабачки нужно подкармливать азотом, калием и фосфором
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Богатый урожай кабачков можно получить при качественной подкормке растений
Богатый урожай кабачков можно получить при качественной подкормке растений Фото:

Кабачки — одна из самых неприхотливых и урожайных овощных культур, заслуженно любимая огородниками. Однако даже эти овощи можно загубить, если не знать правила подкормки. О том, когда и как удобрять кабачки, чтобы получить богатый урожай — в материале URA.RU.

Какие питательные вещества нужны кабачкам летом

Летом кабачкам нужны азот, калий и фосфор, а также некоторые другие микроэлементы. Потребность в этих веществах зависит от стадии развития растения

Азот

Этот элемент необходим для наращивания зеленой массы и стимуляции роста побегов. Его вносят в виде таких минеральных удобрений, как карбамид (мочевина), аммиачная селитра. Также можно использовать органические подкормки: настой коровяка или птичьего помета.

Калий

Калий участвует в углеводном и белковом обмене, фотосинтезе. Калийные удобрения повышают иммунитет растений, кабачки лучше сопротивляются заболеваниям и вредителям. Калий находится таких в минеральных комплексах, как, например, «Нитроаммофоска» и «Азофоска». Садоводы также используют органические подкормки в виде древесной золы и травяного настоя.

Фосфор

Фосфор стимулирует цветение и образование завязей, усиливает рост корневой системы. Его вносят в виде таких минеральных удобрений, как суперфосфат, двойной суперфосфат. В качестве органических подкормок используют настой луковой шелухи, который содержит фосфор.

Бор

Этот элемент влияет на метаболические процессы, связанные с развитием цветков и плодоношением. Он помогает активному формированию цветочных бутонов и повышает эффективность опыления. Это положительно сказывается на завязывании плодов. В случае дефицита бора у кабачков наблюдается появление грубых пробковых полос на поверхности плодов.

Магний

Магний участвует в процессе фотосинтеза и обмена веществ, обеспечивая здоровый рост растений. Магний помогает растению доводить полезные вещества до листьев, цветов и плодов.

Кальций

Кальций способствует поддержанию водного баланса у растений, что позволяет кабачкам лучше переносить периоды засухи, высокие температуры и резкие ночные понижения температуры. Кроме того, кальций играет важную роль в растворении различных веществ в почве и обеспечивает их поступление к растениям.

Признаки недостатка питания у кабачков летом

При недостатке азота у кабачков желтеют листья нижнего ряда, зелень вырастает мелкая и деформированная. Также хрупкими и ломкими становятся стебли и листья. Плоды кабачков вырастают мелкими, быстро увядают и покрываются желтыми пятнами.  

При нехватке калия листья кабачков становятся темно-зелеными, по краям появляется беловатая кайма. Небольшие белые пятная можно увидеть возле жилок на листьях. Пятна постепенно скапливаются и сливаются в большие. Без этого элемента замедляется рост и развитие плодов. 

При дефиците фосфора стебли и листья кабачков становятся мелкими и ломкими. Также можно наблюдать большое количество листвы при отсутствии цветения. Плоды кабачков увядают и гниют, а листья желтеют и скручиваются.  При нехватке бора на листьях растений возникает межжилковое пожелтение. Дефицит магния приводит к замедленному росту плодов, формированию у них грубой и жесткой кожуры, а также появлению горького привкуса. Недостаток кальция вызывает загнивание плодов на ранних стадиях развития, что препятствует их полноценному созреванию.

Когда и чем подкармливать кабачки летом

Кабачки нужно подкармливать три раза: до цветения, во время цветения и в период плодоношения.

Подкармливать кабачки лучше три раза
Подкармливать кабачки лучше три раза
Фото:

Подкормка до цветения

Первую подкормку нужно проводить через 7–10 дней после высадки рассады в грунт. В это время важно подпитать кабачки азотом, чтобы наращивать вегетативную массу. В качестве подкормки можно использовать:

  • Аммиачную селитру или мочевину. Раствор готовят из расчета 1 ст. л. удобрения на 10 л воды, под каждый куст вносят по 0,5 л раствора.
  • Травяной настой. Емкость заполняют травой (одуванчик, лопух, стебли крапивы и др.), заливают водой, прикрывают крышкой. Через 7–10 дней настой разбавляют водой в пропорции 1 л на 10 л воды, перемешивают и подливают каждый куст кабачка.

Подкормка во время цветения

В период цветения и формирования завязей кабачкам нужны калий, фосфор и микроэлементы. В качестве подкормки в этот время можно использовать:

  • Древесную золу. Ее можно рассыпать под кустами по влажной почве. Также используют зольный настой: стакан золы заливают 1 литром горячей воды, настаивают 1–2 суток, затем разводят в 10 л воды и поливают. 
  • Раствор йода. На 10 л воды 40 капель аптечного йода, перемешать и полить растения.
  • Раствор борной кислоты. К 10 л воды добавляют 2 г (1 ч. л.) борной кислоты (предварительно растворенной в теплой воде) и используют для внекорневой подкормки.

Подкормка во время плодоношения

Во время формирования и созревания плодов кабачки особенно остро нуждаются в полноценном питании. При отсутствии подкормок развитие плодов замедляется, а часть завязей может опадать. Можно использовать:

  • Нитрофоску. Расход — 30 г на 10 л воды.
  • Смесь из сернокислого калия, аммиачной селитры и суперфосфата. По 1 ст. л. каждого препарата растворяют в 10 л воды и тщательно перемешивают. Раствор используют для полива под корень.
  • Древесную золу. Для приготовления раствора используют 300 г зольного порошка на 10 л воды.
  • Йод. На 10 л воды расходуют 40 капель йодной настойки.

Правила подкормки кабачков летом

Внесение удобрений рекомендуется проводить в сухую и пасмурную погоду, чтобы предотвратить появление ожогов на листве. Оптимальное время для подкормки кабачков — утренние или вечерние часы, так как днем влага быстро испаряется, а резкие перепады температур могут вызвать стресс у корневой системы.

Использование холодной воды с температурой ниже +15°C способно привести к шоковому состоянию корней. Для лучшего усвоения питательных веществ рекомендуется предварительно полить растения обычной водой, чтобы увлажнить почву и подготовить корни. Интервал между подкормками должен составлять от 7 до 10 дней. Слишком частое внесение удобрений приводит к истощению почвы и повышает риск развития заболеваний.

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Кабачки — одна из самых неприхотливых и урожайных овощных культур, заслуженно любимая огородниками. Однако даже эти овощи можно загубить, если не знать правила подкормки. О том, когда и как удобрять кабачки, чтобы получить богатый урожай — в материале URA.RU. Какие питательные вещества нужны кабачкам летом Летом кабачкам нужны азот, калий и фосфор, а также некоторые другие микроэлементы. Потребность в этих веществах зависит от стадии развития растения Азот Этот элемент необходим для наращивания зеленой массы и стимуляции роста побегов. Его вносят в виде таких минеральных удобрений, как карбамид (мочевина), аммиачная селитра. Также можно использовать органические подкормки: настой коровяка или птичьего помета. Калий Калий участвует в углеводном и белковом обмене, фотосинтезе. Калийные удобрения повышают иммунитет растений, кабачки лучше сопротивляются заболеваниям и вредителям. Калий находится таких в минеральных комплексах, как, например, «Нитроаммофоска» и «Азофоска». Садоводы также используют органические подкормки в виде древесной золы и травяного настоя. Фосфор Фосфор стимулирует цветение и образование завязей, усиливает рост корневой системы. Его вносят в виде таких минеральных удобрений, как суперфосфат, двойной суперфосфат. В качестве органических подкормок используют настой луковой шелухи, который содержит фосфор. Бор Этот элемент влияет на метаболические процессы, связанные с развитием цветков и плодоношением. Он помогает активному формированию цветочных бутонов и повышает эффективность опыления. Это положительно сказывается на завязывании плодов. В случае дефицита бора у кабачков наблюдается появление грубых пробковых полос на поверхности плодов. Магний Магний участвует в процессе фотосинтеза и обмена веществ, обеспечивая здоровый рост растений. Магний помогает растению доводить полезные вещества до листьев, цветов и плодов. Кальций Кальций способствует поддержанию водного баланса у растений, что позволяет кабачкам лучше переносить периоды засухи, высокие температуры и резкие ночные понижения температуры. Кроме того, кальций играет важную роль в растворении различных веществ в почве и обеспечивает их поступление к растениям. Признаки недостатка питания у кабачков летом При недостатке азота у кабачков желтеют листья нижнего ряда, зелень вырастает мелкая и деформированная. Также хрупкими и ломкими становятся стебли и листья. Плоды кабачков вырастают мелкими, быстро увядают и покрываются желтыми пятнами.   При нехватке калия листья кабачков становятся темно-зелеными, по краям появляется беловатая кайма. Небольшие белые пятная можно увидеть возле жилок на листьях. Пятна постепенно скапливаются и сливаются в большие. Без этого элемента замедляется рост и развитие плодов.  При дефиците фосфора стебли и листья кабачков становятся мелкими и ломкими. Также можно наблюдать большое количество листвы при отсутствии цветения. Плоды кабачков увядают и гниют, а листья желтеют и скручиваются.  При нехватке бора на листьях растений возникает межжилковое пожелтение. Дефицит магния приводит к замедленному росту плодов, формированию у них грубой и жесткой кожуры, а также появлению горького привкуса. Недостаток кальция вызывает загнивание плодов на ранних стадиях развития, что препятствует их полноценному созреванию. Когда и чем подкармливать кабачки летом Кабачки нужно подкармливать три раза: до цветения, во время цветения и в период плодоношения. Подкормка до цветения Первую подкормку нужно проводить через 7–10 дней после высадки рассады в грунт. В это время важно подпитать кабачки азотом, чтобы наращивать вегетативную массу. В качестве подкормки можно использовать: Подкормка во время цветения В период цветения и формирования завязей кабачкам нужны калий, фосфор и микроэлементы. В качестве подкормки в этот время можно использовать: Подкормка во время плодоношения Во время формирования и созревания плодов кабачки особенно остро нуждаются в полноценном питании. При отсутствии подкормок развитие плодов замедляется, а часть завязей может опадать. Можно использовать: Правила подкормки кабачков летом Внесение удобрений рекомендуется проводить в сухую и пасмурную погоду, чтобы предотвратить появление ожогов на листве. Оптимальное время для подкормки кабачков — утренние или вечерние часы, так как днем влага быстро испаряется, а резкие перепады температур могут вызвать стресс у корневой системы. Использование холодной воды с температурой ниже +15°C способно привести к шоковому состоянию корней. Для лучшего усвоения питательных веществ рекомендуется предварительно полить растения обычной водой, чтобы увлажнить почву и подготовить корни. Интервал между подкормками должен составлять от 7 до 10 дней. Слишком частое внесение удобрений приводит к истощению почвы и повышает риск развития заболеваний.
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