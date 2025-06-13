Трамп готов защитить Израиль, а другие страны осудили ЦАХАЛ: реакция мировых политиков на атаку Ирана

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Ам Калави» («Народ как лев») против Ирана. В ходе нее Армия обороны страны (ЦАХАЛ) ударила по стратегически важному для иранской ядерной программы заводу по обогащению урана в Натанзе. Также взрывы зафиксированы и в Тегеране.
Для атак было задействовано более 200 самолетов, всего ЦАХАЛ поразили свыше 100 объектов. Сейчас боевые действия продолжаются. Как на ситуацию на Ближнем Востоке отреагировали политики во всем мире — в материале URA.RU.
В Китае и Великобритании призвали к прекращению вражды
Стармер назвал стабильность на Ближнем Востоке приоритетом
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с призывом к немедленной деэскалации конфликта. Он обратился к Ирану и Израилю с просьбой воздержаться от дальнейших шагов, способных привести к росту напряженности. По словам британского премьера, обеспечение стабильности на Ближнем Востоке должно оставаться в числе основных приоритетов, передает телеканал Sky News.
В МИД Китая обеспокоены возможным и последствиями противостояния
Власти КНР очень обеспокоены по поводу возможных серьезных последствий текущей военной операции Израиля. Официальный представитель МИД Линь Цзянь сообщил, что Пекин внимательно следит за развитием событий в регионе.
"Китай выступает против посягательств на суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана, против эскалации противоречий и расширения конфликта", — отметил Линь Цзянь на брифинге. Информацию передает ТАСС.
Линь Цзянь отметил, что дальнейшая эскалация напряженности не отвечает интересам ни одной из вовлеченных в нее сторон. В связи с этим Китай призывает обе страны к сдержанности, сохранению мира и стабильности на Ближнем Востоке. При этом в Пекине готовы принять участие в урегулировании ситуации.
Генсек ООН попросил конфликтующие стороны проявить сдержанность
Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен ударами ЦАХАЛ по ядерным объектам Ирана. Его слова приводит заместитель Фархан Хак, подчеркивая, что глава организации призывает как израильскую, так и иранскую стороны проявить максимальную сдержанность.
В НАТО уже работают над деэскалацией ситуации
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что несколько стран-членов альянса предпринимают усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке. Для многих участников Североатлантического альянса и, в первую очередь для США, принципиально важно предотвратить дальнейшую эскалацию. При этом НАТО не принимает участия в конфликте в регионе, уточнил Рютте во время пресс-конференции в Стокгольме. Трансляция велась на сайте альянса.
Несколько стран осудили действия Израиля
Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) осудили удары ЦАХАЛ по Ирану. В заявлении, опубликованном в Дохе, отмечается, что действия израильской стороны представляют собой грубое нарушение суверенитета и безопасности Тегерана.
Операция Израиля — это противоречие законодательству и принятым в мире нормам
Аналогичную позицию заняла и Саудовская Аравия. Министр иностранных дел королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Арагчи заявил, что удары ЦАХАЛ противоречат международным нормам и законодательству. Он призвал обе стороны к диалогу. Кроме того, МИД королевства обратилось к мировому сообществу с призывом взять ответственность за скорое прекращение агрессии на Ближнем Востоке, говорится в заявлении, опубликованном в соцсети Х.
Операция ЦАХАЛ препятствует переговорам по ядерному досье
В МИД Омана осудили удары по территории Ирана, отметив, что подобное способно спровоцировать эскалацию конфликта. Также это значительно осложнит диалог между Тегераном и Вашингтоном относительно иранской ядерной программы.
Оман, традиционно выполняющий роль посредника в переговорах по этому вопросу, обеспокоен, что операция Израиля началась в момент, когда активизировались усилия для возобновления диалога по документу. При этом текущие события могут рассматриваться как попытка сорвать дипломатические инициативы, что приведет к крупному конфликту и негативно отразится на региональной и глобальной безопасности, передает ТАСС.
В Турции считают атаки Израиля провокацией
МИД Турции выразило решительный протест в связи с авиаударами по Ирану, охарактеризовав их как провокации для реализации стратегии по дестабилизации региона. В ведомстве подчеркнули, что атаки произошли в период активизации переговоров по иранской ядерной программе.
"Тот факт, что удары были нанесены в то время, когда переговоры по ядерной программе Ирана активизируются, показывает, что правительство (премьера Израиля Биньямина) Нетаньяху не хочет, чтобы какой-либо вопрос был решен дипломатическим путем", — отметили в турецком ведомстве. Информацию передает РИА Новости.
Так, по мнению МИД, Нетаньяху готов поступиться региональной стабильностью и международной безопасностью ради собственных интересов. Анкара настаивает на незамедлительном приятии соответствующих мер со стороны мировых лидеров.
В России высказались о ближневосточном конфликте
Москва обеспокоена и осуждает стремительное обострение ситуации между двумя конфликтующими странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Путин получает информацию о происходящем между Израилем и Ираном в режиме онлайн», — отметил Песков. Он добавил, что российский МИД в скором времени представит подробное заявление по текущей ситуации.
Трамп пообещал защитить Израиль и США от ответных действий Ирана
Президент Штатов Дональд Трамп заявил, что у страны есть средства для обеспечения собственной безопасности и защиты Израиля в случае ответных мер с иранской стороны. Кроме того, американская администрация выступает за дипломатическое урегулирование ядерной проблемы и стремится к переговорам с Тегераном.
Трамп также подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией в регионе и за возможными шагами Тегерана. На данный момент в США уже привели в состояние повышенной боевой готовности Центральное командование Вооруженных сил (CENTCOM).
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