«Израиль ошеломляющей эскалацией открыл ящик Пандоры»: как в мире отреагировали на удары по иранским объектам

Израиль задействовал 200 самолетов для ударов по 100 целям в Иране

13 июня 2025 в 13:40

Этой ночью Израиль начал операцию против Ирана под названием «Ам Калави» («Народ как лев»). Вооруженные силы нанесли удары по одному из ключевых объектов ядерной программы Ирана — заводу по обогащению урана, расположенному в Натанзе. Кроме того, серия взрывов произошла также и в столице страны — Тегеране. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отмечает, что Тель-Авив задействовал 200 самолетов для ударов по 100 целям в Иране. Атаки продолжаются и в настоящий момент. Как в мире отреагировали на потенциальную войну между Ираном и Израилем, которую премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху характеризует как решающий этап в истории государства — в материале URA.RU. CBS (США): полномасштабная война Ирана и Израиля на пороге В материале, опубликованном журналистами CBS, отмечается, что эта атака стала одной из самых масштабных за последние десятилетия и может привести к дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Удары Израиля по иранским целям представляют собой значительный шаг в продолжающемся противостоянии между двумя странами. Подобные действия способны спровоцировать ответные меры со стороны Ирана, что, в свою очередь, чревато риском начала полномасштабной войны, передают журналисты. В материале также отмечается, что американские официальные лица внимательно следят за развитием ситуации. Удар по иранским ядерным объектам может иметь серьезные последствия не только для региона, но и для глобальной безопасности, отмечают аналитики. В Белом доме тем не менее подчеркнули, что не участвуют в ударах по Ирану. Главным приоритетом для США является защита американских сил в регионе, заявил госсекретарь Марко Рубио. Журналисты CBS подчеркивают, что пока остается неясным, насколько серьезно повреждены ключевые объекты иранской ядерной инфраструктуры. Также авторы обращают внимание на первопричину конфликта — стремительно развивающуюся ядерную программу Тегерана. Тем не менее отмечают журналисты, по оценкам разведки США у Ирана пока нет программы создания ядерного оружия, иначе Тегерану бы потребовалось всего несколько месяцев, чтобы представить соответствующее вооружение. The New York Times (США): ошеломляющая эскалация В публикации The New York Times отмечается, что нанесенные Израилем удары по территории Ирана 13 июня стали беспрецедентным по масштабу и последствиям событием для региона. Американские журналисты акцентируют внимание на серьезном ударе по структуре военного командования Ирана: в результате были убиты по меньшей мере три высокопоставленных генерала, включая главнокомандующего вооруженными силами и одного из лидеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Как подчеркивает The New York Times, Израиль ранее уже осуществлял успешные операции по ликвидации иранских сотрудников служб безопасности, а также ученых-ядерщиков. Тем не менее, обычно такие действия носили точечный характер и проводились тайно в рамках многолетнего противостояния между двумя странами, в основном за пределами территории Ирана — в Ливане или Сирии. Однако утренние атаки Израиля стали ошеломляющей эскалацией: удары были нанесены не только по объектам ядерной инфраструктуры и системам ПВО, но и по местам проживания высшего военного руководства. В результате израильские силы ликвидировали сразу нескольких ключевых командиров, причем часть объектов находилась на территориях защищенных военных комплексов. В некоторых районах Тегерана были полностью разрушены жилые дома. The New York Times отмечает, что подобная масштабная атака со стороны иностранного государства стала первой для Ирана с 1989 года, когда страна находилась в состоянии войны с Ираком. Высший руководитель Ирана Али Хаменеи на протяжении многих лет делал ставку на предотвращение войны как ключевой элемент своей политики, несколько раз подводя страну к грани военного конфликта — в том числе дважды с Израилем за последний год — однако всегда избегая полномасштабных боевых действий. Foreign Affairs (США): Израиль открыл ящик Пандоры Журналисты Foreign Affairs в своем аналитическом тексте делают акцент на дальнейших потенциальных последствиях от действий Израиля. Они образают внимание на основную опасность, которая, по их мнению, заключается в том, что Израиль фактически открыл ящик Пандоры: наиболее вероятным и одновременно самым опасным сценарием может стать выход Ирана из действующих соглашений о нераспространении вооружений и ускоренное развитие собственной ядерной программы. В долгосрочной перспективе сдерживание подобных последствий станет серьезной проблемой как для Израиля, так и для Соединенных Штатов, пишут авторы материала. В случае провала усилий по сдерживанию, израильская военная инициатива способна не предотвратить, а напротив, ускорить появление у Ирана ядерного оружия. Business Standard (Индия): удары Израиля спровоцировали резкий взлет цен на нефть В пятницу утром 13 июня на азиатских фондовых биржах наблюдалось снижение котировок, тогда как нефтяные цены резко возросли на фоне атаки Израиля на столицу Ирана и дальнейшего обострения напряженности, связанной с ускоренным развитием ядерной программы Тегерана. На это обратили внимание аналитики индийского издания Business Standard. Журналисты также образают внимание, чтосвоими действиями Израиль напрямую игнорирует президента США Дональда Трампа. Из материала следует, что американская нефть марки WTI подорожала на 5,6 доллара (8,2%), достигнув отметки 73,61 доллара за баррель. Стоимость североморской нефти Brent увеличилась на 5,52 доллара и составила 74,88 доллара за баррель. На фондовом рынке индекс Nikkei 225 в Токио снизился на 1,2% и составил 37 721,63 пункта, тогда как южнокорейский Kospi опустился на 0,7% до отметки 2 900,14. В Гонконге Hang Seng потерял 0,4%, опустившись до 23 929,62 пункта, а Shanghai Composite в Шанхае уменьшился на 0,2% и достиг уровня 3 394,52. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,3% до 8 540,80 пункта. Как отметил Сюй Тячень из The Economist Intelligence, атака Израиля на Иран входит в число десяти крупнейших мировых рисков. Тем не менее ожидается, что азиатские рынки быстро оправятся, поскольку они относительно слабо зависят от конфликта и усиливают экономические связи с Саудовской Аравией и ОАЭ, не вовлеченными в противостояние. CNN-News18: Индия предпочитает не выбирать вовсе На фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем Индия продемонстрировала нейтральный подход, избегая однозначной поддержки одной из сторон и делая акцент на сдержанности и дипломатии, отмечают индийские журналисты. Министерство иностранных дел Индии официально подтвердило приверженность курсу на деэскалацию, выразив глубокую обеспокоенность инцидентами вокруг ядерных объектов и призвав стороны к использованию дипломатических каналов для разрешения противоречий. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны. «Мы настоятельно призываем все стороны воздерживаться от дальнейшей эскалации и использовать существующие дипломатические механизмы для урегулирования ситуации», — говорится в заявлении МИД Индии. В ведомстве подчеркнули, что страна имеет устойчивые связи как с Израилем, так и с Ираном, и готова содействовать мирному диалогу между сторонами. Для защиты своих граждан в регионе индийские дипломатические миссии поддерживают связь с местными сообществами, а посольства регулярно публикуют рекомендации по безопасности. В частности, гражданам Индии и лицам индийского происхождения в Иране рекомендовано ограничить перемещения, быть бдительными и следовать указаниям местных властей. В последние годы Индия придерживается четкой стратегии: избегать открытого позиционирования в ближневосточных конфликтах, концентрируясь на базовых принципах — мире, стабильности и безопасности диаспоры. Даже во время аналогичных кризисов в прошлом официальная риторика оставалась нейтральной: страна осуждала насилие, не указывая на конкретного виновника, а также подчеркивала важность диалога. Тем не менее еще журналисты этого же издания также опубликовали кадры удара Израиля, акцентируя внимание на «ужасающем видео». Они отметили, что после удара иранское здание сгорело дотла. Israel National News (Израиль): ракетные удары — это «подарок иранскому народу» Israel National News, сообщая об ударе по ядерным объектам Ирана, придерживается политики своего государства. В материалах открыто критикуется позиция Ирана, в то время, как действия Израиля позиционируется как защита не только иранского народа, но и всего мира. Израильские обозреватели подчеркивают, что действия Израиля против ядерных объектов Ирана являются вынужденным и необходимым шагом для защиты не только национальной безопасности, но и интересов всего западного мира. По мнению журналистов, Исламская Республика Иран на протяжении десятилетий стремится позиционировать себя как лидер исламской уммы, при этом системно игнорируя и унижая собственную национальную культуру, историю и идентичность. Однако в условиях внешней угрозы и международного давления власти в Тегеране стремятся эксплуатировать имя Ирана, обвиняя Израиль и Запад в нарушении прав иранского народа, считают обоззреватели. Атворы материала считают, что действующий режим в Иране — по сути, оккупационный и репрессивный, не представляющий реальных интересов иранского общества. Ядерная программа, с их точки зрения, не имеет ничего общего с нуждами народа: национальные ресурсы используются для поддержания режима, а не для благополучия граждан. Поэтому израильские СМИ преподносят атаки Израиля по Ирану — как «подарок иранскому народу». Израильские аналитики считают, что основной целью иранского руководства является снятие санкций для дальнейшего финансирования террористических сетей и расширения регионального влияния. В материалах подчеркивается, что «попытки переговоров с режимом, который системно нарушает взятые на себя обязательства и использует обман как инструмент внешней политики, не имеют перспектив». Любые уступки Исламской Республике воспринимаются израильскими журналистами как проявление политической наивности.