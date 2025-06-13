Топ-5 холодных супов, которые спасают в жару: рецепты от шеф-повара

Холодные супы не только помогут освежиться в разгар жаркого дня, но и полезны для здоровья. Поэтому их готовят во всем мире с самыми разными ингредиентами: на квасе, на кефире, на свекольном отваре, с лапшой, кусочками фруктов и большим количеством зелени. В беседе с URA.RU руководитель программы «Гастрономический менеджмент» Университета РОСБИОТЕХ, бренд-шеф Григорий Мосин рассказал, как приготовить испанский, болгарский, французский и русский холодные супы и чем они полезны.
Какие супы полезно есть летом: мнение шеф-повара
«С наступлением жары у людей появляется потребность в холодных супах. Такие блюда помогают восполнить дефицит влаги в организме, оказывают охлаждающий эффект и благотворно воздействуют на микрофлору кишечника», — отмечает Григорий Мосин.
По его словам, один из таких холодных супов — окрошка, популярный холодный суп в русской кухне. Однако есть и другие холодные супы, которые освежают в жару, богаты витаминами и могут стать настоящим кулинарным открытием. Эксперт рассказал, что холодные супы могут быть сливочными, острыми, кислыми, пряными или нейтральными, но всегда — освежающими. «Какой бы вариант вы ни выбрали, он станет отличной альтернативой традиционным первым блюдам в летнем меню», — отметил шеф-повар.
Рецепты холодных супов
Гаспачо
«Гаспачо — это не просто холодный суп, а целая философия испанской кухни. Подается с крутонами, свежими овощами или креветками. Это легкий, богатый антиоксидантами суп, который идеален для жаркого дня», — рассказывает шеф-повар. По его словам гаспачо бывает классическим (красным, томатным), зеленым (из огурцов и авокадо) и даже белым (с миндалем).
Ингредиенты:
- спелые помидоры — 1 кг;
- огурец — 1 шт.;
- красный болгарский перец — 1шт.;
- зеленый болгарский перец — 1 шт.;
- красная луковица -1 шт.;
- чеснок -2 зуб.;
- оливковое масло — 3 ст.л.;
- красный винный уксус — 2 ст.л.;
- соль и черный перец по вкусу;
- свежая зелень для украшения (петрушка, базилик).
Приготовление: помидоры следует опустить в кипящую воду на 30 секунд, после чего быстро переложить их в холодную воду. Снять кожицу, удалить семена и нарезать помидоры крупными кусками. Огурец очищают от кожуры и нарезают большими кубиками. Семена из красного и зеленого болгарского перца удаляют, а мякоть нарезают крупными кусками. Красный лук очищают и нарезают, чеснок также очищают и измельчают крупно.
Помидоры, огурец, оба вида болгарского перца, лук и чеснок помещают в большую чашу блендера и измельчают до однородной массы. Затем к смеси добавляют оливковое масло, винный уксус, соль и черный перец, после чего продолжают взбивать до получения гладкой однородной текстуры. По вкусу можно добавить дополнительное количество соли, перца или уксуса. Готовый гаспачо убирают в холодильник для охлаждения.
Таратор
«Этот болгарский суп напоминает окрошку, но имеет более нежную кремовую текстуру. В некоторых версиях добавляют мелко нарезанный лед для усиления освежающего эффекта. Отличный пробиотик, помогает пищеварению и утоляет жажду», — рассказывает специалист. Основные ингредиенты: йогурт, огурцы, чеснок, грецкие орехи, укроп, иногда минеральная вода.
Ингредиенты:
- йогурт натуральный 3,2% — 800 мл;
- огурец — 500 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- грецкий орех — 50 г;
- масло оливковое — 4 ст. л.;
- укроп — 30 г;
- соль по вкусу;
- перец черный молотый по вкусу;
- вода минеральная — 500 мл.
Приготовление: йогурт и минеральную воду рекомендуется заранее поместить в холодильник для предварительного охлаждения. Чеснок пропустить через пресс и смешать с солью. Полученную смесь переложить в охлажденную супницу или миску.
Огурец очищают от кожуры и нарезают тонкой соломкой либо натирают на крупной терке. Нарезанный огурец вместе с выделившимся соком добавляют к чесноку в супнице. Грецкие орехи очищают и измельчают в ступке до состояния мелкой крошки либо используют для этого блендер.
Измельченные орехи добавляют в общую смесь с огурцом. Свежий укроп освобождают от толстых стеблей, зелень мелко нарезают и также кладут в супницу.
Добавляют натуральный йогурт, оливковое масло и перемешивают. При необходимости блюдо досаливают по вкусу, приправляют молотым черным перцем и снова перемешивают. Готовый болгарский суп таратор с огурцом рекомендуется охладить в холодильнике не менее одного часа перед подачей на стол.
Свекольник
«Свекольник менее известный, чем окрошка, но не менее вкусный. Яркий вкус, полезен для кроветворения, вариативен — можно делать вегетарианским или с мясом», — рассказал эксперт. Основа: свекла, кефир или квас, яйца, огурцы, зелень, иногда отварная рыба.
Ингредиенты:
- свекла — 500 г;
- яйца — 4 шт.;
- огурцы свежие — 250 г;
- укроп свежий — 1 пучок;
- соль — по вкусу;
- кефир — 2 л;
- сметана — 75 г.
Приготовление: свеклу необходимо отварить в течение 1,5–2 часов, а яйца сварить вкрутую за 10 минут. Оба продукта следует охладить и очистить от кожуры и скорлупы. Остывшую свеклу натереть на терке, яйца и огурцы нарезать небольшими кубиками, укроп мелко порубить. Все подготовленные ингредиенты соединить в глубокой посуде, посолить по вкусу. Затем залить овощную смесь квасом и добавить сметану. Получившийся свекольник убрать в холодильник примерно на час для охлаждения.
Вишисуаз
«Изысканный вкус французского супа Вишисуаз и его бархатистая текстура сочетается с морепродуктами. Подается с зеленым луком или трюфельным маслом», — отметил шеф-повар. Основа: лук-порей, картофель, сливки, куриный бульон.
Ингредиенты:
- лук-порей — 3 шт.;
- репчатый лук — 1 шт.;
- картофель — 5 шт.;
- сливочное масло — 1 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- молотый черный перец — по вкусу;
- сушёный тимьян — ??? ч. л.;
- сушёный майоран — ??? ч. л.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- куриный бульон — 1 200 мл;
- жирные сливки — 60 мл;
- зеленый лук — по вкусу.
Приготовление: порей и репчатый лук нарезать кольцами. Очищенный картофель нарезать тонкими ломтиками. Для приготовления берется светлая нижняя часть лука-порея, использование листьев не требуется.
В кастрюле растапливается сливочное масло на минимальном огне. К нарезанному луку добавляется порей и репчатый лук, после чего овощи обжариваются под крышкой на протяжении 10 минут с помешиванием. К овощам добавляют картофель, соль, перец, тимьян, майоран и лавровый лист. Смесь перемешивается, накрывается крышкой и готовится еще 12–15 минут.
В кастрюлю вливается бульон, огонь увеличивается до максимального, суп доводится до кипения. Затем огонь уменьшают, крышку оставляют приоткрытой, и варят блюдо около 30 минут до полной мягкости картофеля. При необходимости время приготовления можно увеличить.
Когда картофель станет мягким, лавровый лист извлекается, а суп измельчается до однородной консистенции с помощью блендера. Пюре охлаждается. После охлаждения в суп добавляются сливки. Перед подачей блюдо рекомендуется украсить рубленым зеленым луком.
Огуречный суп с авокадо
«Огуречный суп с авокадо похож на таратор, но более сливочный и насыщенный. Часто дополняется имбирем или чили для пикантности. Суперфуд-состав, быстро готовится, подходит для детокса», — отметил эксперт. Основа: огурцы, авокадо, йогурт, лайм, мята.
Ингредиенты:
- спелое авокадо — 2 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- лайм — 1 шт.;
- мята — несколько листьев;
- вода или нежирный кокосовый йогурт — 200 мл;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление: очистить огурцы и авокадо, удалить косточки из авокадо. Нарезать огурцы и авокадо крупными кусками. Поместить в блендер, добавить йогурт, сок лайма, мяту, соль и перец. Взбить до однородной массы и охладить в холодильнике перед подачей.
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