Крах доллара и евро, резкий рост цен: конфликт Израиля и Ирана серьезно повлияет на экономику

В ночь на 13 июня вооруженные силы Израиля осуществили несколько авиационных ударов по объектам, связанным с ядерной программой Ирана, аргументируя свои действия необходимостью предотвращения угроз для национальной безопасности. В результате атак погибли не менее шести специалистов, занимавшихся ядерными исследованиями.
Кроме того, сообщается об уничтожении командующего Корпусом стражей исламской революции и начальника Генерального штаба вооруженных сил Ирана. Власти Ирана заявили о намерении ответить на ночные удары Израиля. На фоне обострившегося конфликта между странами международные авиакомпании меняют маршруты своих рейсов, цены на нефть резко растут, доллар и евро падают, а рубль укрепляется. О том, как конфликт Израиля и Ирана уже влияет на мировую экономику, — в материале URA.RU.
Изменится ли стоимость авиаперевозок
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин отметил, что обычно изменение маршрутов полетов и выполнение технических посадок для дозаправки требуют внесения корректировок в расписание рейсов. Тем не менее, это вряд ли приведет к изменению стоимости туров и авиабилетов.
В то же время, по словам Горина, решающим фактором станет продолжительность введенных ограничений. Если они сохранятся надолго, у авиаперевозчиков появятся дополнительные расходы на технические посадки, дозаправку и увеличение времени в пути. В таком случае, возможно, стоимость перелетов и туристических путевок будет пересмотрена в долгосрочной перспективе.
Еще одним аспектом, способным повлиять на цены, является масштаб закрытых для полетов зон. Существуют направления, для которых изменение маршрута несложно организовать — при этом время в пути увеличивается от 40 минут до полутора часов. Однако для некоторых маршрутов такие корректировки могут быть сложнее, хотя все вопросы решаемы.
Туроператоры и турагенты будут своевременно информировать организованных туристов о всех изменениях в полетных программах. Независимым путешественникам рекомендуется следить за официальными сообщениями авиакомпаний и при необходимости обращаться в их контактные центры, подчеркнул эксперт.
"Что касается возврата денег за поездки, то туроператоры могут вернуть средства за вычетом фактически понесенных расходов (авиабилеты, брони отелей), поскольку на данный момент официальных рекомендаций от регуляторов не поступало", — рассказали представители РСТ. Сообщение передает "Российская газета".
Авиакомпании меняют маршруты рейсов
Российские и зарубежные авиаперевозчики вносят изменения в маршруты своих рейсов на фоне обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Так, Росавиация проинформировала о необходимости корректировки расписания отдельных рейсов российскими авиакомпаниями. Позднее ведомство ввело запрет на выполнение полетов российскими перевозчиками в воздушном пространстве Израиля, Ирана, Иордании и Ирака.
Компания «Аэрофлот» сообщила об отмене рейсов между Москвой и Тегераном, а также рейса SU520/521 по маршруту «Москва — Дубай — Москва» на 13 июня. Как отмечается в официальном telegram-канале авиаперевозчика, часть рейсов в Дубай, Доху и Мале теперь будет выполняться через воздушное пространство Пакистана, что приведет к увеличению времени полета на один–два часа. Авиакомпания Red Wings отменила все рейсы в Израиль до 10:00 14 июня и рекомендовала пассажирам отслеживать дальнейшее развитие ситуации.
Авиакомпания flydubai из ОАЭ также приостановила выполнение рейсов в Амман, Бейрут, Дамаск, Иран, Ирак и Тель-Авив. Еще один эмиратский перевозчик — Emirates — отменил рейсы в Иран, Ирак, Иорданию и Ливан на 13 и 14 июня, говорится в заявлении компании. Наряду с этим ряд европейских авиакомпаний, включая Air France, временно прекратили полеты в Тель-Авив.
Взлет цен на нефть
На лондонской бирже ICE Futures цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent достигла максимального значения в 5:42 по московскому времени, подскочив на 13,18% и достигнув отметки 78,5 доллара за баррель. Впервые с 24 января 2025 года стоимость Brent превысила этот уровень. Однако впоследствии темпы роста замедлились: к 9:50 по Москве нефть торговалась по цене 74 доллара за баррель, что соответствует увеличению на 6,69%. Резкое повышение цен на нефть произошло на фоне атаки Израиля на крупнейший ядерный объект Ирана.
По словам преподавателя экономического факультета РУДН Фархада Ибрагимова, мировой рынок нефти может столкнуться с серьезными потрясениями в случае продолжительного противостояния между Ираном и Израилем. При наиболее неблагоприятном сценарии стоимость барреля нефти способна достичь отметки в 150–200 долларов. Как отметил эксперт, при дальнейшем обострении конфликта цена на нефть имеет потенциал вырасти до 110 долларов за баррель в обозримом будущем, а в случае значительных перебоев с поставками через Ормузский пролив возможен скачок стоимости свыше 130 долларов.
Ибрагимов отметил, что Иран осуществляет контроль над стратегическим маршрутом, через который транспортируется примерно четверть мирового объема нефти. По его мнению, даже частичное ограничение экспорта через Ормузский пролив немедленно вызовет реакцию рынка. Кроме того, нельзя исключать вероятность панических закупок и сбоев в логистических цепочках.
«А если произойдет очень мощный конфликт, полномасштабная горячая война, то я вообще не удивлюсь, если на нефть цена подскочит до 150-170, даже на 200 долларов за баррель. Это если военные действия будут затяжными и разрушительнымиь», — подчеркнул специалист в разговоре с РЕН ТВ.
В Госдуме ожидают падение доллара и евро
По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, российский рубль, вероятнее всего, укрепит свои позиции на фоне обострения ситуации между Израилем и Ираном, поскольку динамика российской валюты тесно связана с ценами на нефть, которые заметно выросли на фоне напряженности между странами. В то же время американский доллар и евро, напротив, демонстрируют тенденцию к снижению в условиях нарастающей нестабильности. Аксаков отметил, что на данный момент сложно точно спрогнозировать масштабы и продолжительность этого падения, однако оно, по его словам, неизбежно.
"Пока еще трудно спрогнозировать, насколько драматично и как долго это (падение доллара и евро — прим. URA.RU) продлится, но падение будет", — сказал Аксаков. Его слова передает "Парламентская газета".
Изменение цен на различные полезные ископаемые, а также падение мировых валют связаны с обострившимся конфликтом между Израилем и Ираном. В ночь на 13 июня Израиль приступил к проведению военной операции против Ирана под кодовым названием «Ам Калави» («Народ как лев»). Силы обороны Израиля нанесли удары по одному из основных объектов иранской ядерной инфраструктуры — заводу по обогащению урана, расположенному в Натанзе. Помимо этого, в Тегеране, столице Ирана, также была зафиксирована серия взрывов.
По информации иранского информационного агентства Tasnimnews, в результате израильских авиаударов на территории Ирана погиб глава штаба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами. Среди погибших также числятся ведущие иранские специалисты в сфере ядерных исследований и командующий вооруженными силами страны Мохаммад Багери.
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