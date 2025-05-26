Глава исполкома ОНФ в ХМАО покидает пост

Глава исполкома «Народного фронта» в ХМАО Виктор Снисаренко покидает пост. По данным источника URA.RU, он выходит на пенсию.
«Одним из самых вероятных претендентов на замену называют координатора по организационным вопросам Рината Нурутдинова. Он, как говорят „фронтовики“, останется исполняющим обязанности главы исполкома до утверждения его кандидатуры Москвой», — отмечает инсайдер.
Снисаренко в беседе с журналистам подтвердил грядущий выход на пенсию. Он уточнил останется в округе и продолжит работу как член штаба. «30 мая последний рабочий день. По преемнику ничего сказать не могу. Есть несколько кандидатов, этим вопросом занимается руководство „Народного фронта“ в Москве», — уточнил Снисаренко.
«Народный фронт» в Югре имеет солидный политический вес и устойчивые связи с силовиками. Проверки, которые были инициированы его экспертами, нередко приводили к отставкам чиновников и громким уголовным делам.
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