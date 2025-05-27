Telegraph: Прибалтика беспокоится из-за присутствия России в Балтийском море

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Усиление российского флота в Балтийском море беспокоит страны Балтии
Усиление российского флота в Балтийском море беспокоит страны Балтии Фото:

Страны Прибалтики серьезно обеспокоены из-за наращивания российского военного присутствия в акватории Балтийского моря после неудачной попытки перехвата танкера Jaguar. Об этом сообщил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас.

«Риск серьезной эскалации растет с каждым шагом», — заявил Палуцкас. Его слова передает Telegraph

В мае Военно-морские силы (ВМС) Эстонии при поддержке авиации НАТО попытались задержать судно, шедшее под флагом Габона из индийского порта Сикка в российский Приморск. Отмечается, что этот инцидент взволновал страны Запада и привел к обсуждению новых стратегий сдерживания России на морских рубежах.

Как ранее писало издание Politico со ссылкой на источники в Еврокомиссии, страны—члены Евросоюза рассматривают возможность проведения крупномасштабной операции по задержанию нефтяных танкеров в Балтийском море, предположительно имеющих связь с Россией. В качестве юридического основания для подобных действий обсуждается применение норм международного права, регулирующих вопросы охраны окружающей среды и борьбы с пиратством, либо разработка и принятие новых национальных законодательных актов.

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Страны Прибалтики серьезно обеспокоены из-за наращивания российского военного присутствия в акватории Балтийского моря после неудачной попытки перехвата танкера Jaguar. Об этом сообщил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас. «Риск серьезной эскалации растет с каждым шагом», — заявил Палуцкас. Его слова передает Telegraph.  В мае Военно-морские силы (ВМС) Эстонии при поддержке авиации НАТО попытались задержать судно, шедшее под флагом Габона из индийского порта Сикка в российский Приморск. Отмечается, что этот инцидент взволновал страны Запада и привел к обсуждению новых стратегий сдерживания России на морских рубежах. Как ранее писало издание Politico со ссылкой на источники в Еврокомиссии, страны—члены Евросоюза рассматривают возможность проведения крупномасштабной операции по задержанию нефтяных танкеров в Балтийском море, предположительно имеющих связь с Россией. В качестве юридического основания для подобных действий обсуждается применение норм международного права, регулирующих вопросы охраны окружающей среды и борьбы с пиратством, либо разработка и принятие новых национальных законодательных актов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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