Эстонский флот пытался захватить нефтяной танкер, следовавший в российский порт

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Эстонский флот попытался задержать танкер, который направлялся в Россию
Эстонский флот попытался задержать танкер, который направлялся в Россию Фото:

Эстонские военные предприняли попытку захватить нефтяной танкер под флагом Габона в Балтийском море, следовавший в российский порт. Об этом сообщает telegram-канал «Военный обозреватель». Инцидент завершился вмешательством российского истребителя Су-35, после чего эстонский флот покинул район происшествия.

«Эстонский флот пытался захватить в Балтийском море нефтяной танкер под флагом Габона, который следовал в российский порт», — передают авторы канала. Отмечается, что экипаж танкера отказался впустить эстонских военнослужащих на борт. После этого на место инцидента прибыл российский истребитель Су-35, что вынудило эстонские корабли прекратить попытки досмотра и покинуть район.

Танкер следовал в один из российских портов для выгрузки нефти. Экипаж судна действовал согласно международному морскому праву, не нарушая установленных правил. В результате вмешательства российских военно-воздушных сил конфликт был исчерпан без применения силы и задержек в движении судна.

Ранее в Балтийском море уже возникали инциденты с танкерами, перевозящими российскую нефть. Так, у берегов Финляндии судно едва не село на мель, но было своевременно предупреждено местными службами.

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Эстонские военные предприняли попытку захватить нефтяной танкер под флагом Габона в Балтийском море, следовавший в российский порт. Об этом сообщает telegram-канал «Военный обозреватель». Инцидент завершился вмешательством российского истребителя Су-35, после чего эстонский флот покинул район происшествия. «Эстонский флот пытался захватить в Балтийском море нефтяной танкер под флагом Габона, который следовал в российский порт», — передают авторы канала. Отмечается, что экипаж танкера отказался впустить эстонских военнослужащих на борт. После этого на место инцидента прибыл российский истребитель Су-35, что вынудило эстонские корабли прекратить попытки досмотра и покинуть район. Танкер следовал в один из российских портов для выгрузки нефти. Экипаж судна действовал согласно международному морскому праву, не нарушая установленных правил. В результате вмешательства российских военно-воздушных сил конфликт был исчерпан без применения силы и задержек в движении судна. Ранее в Балтийском море уже возникали инциденты с танкерами, перевозящими российскую нефть. Так, у берегов Финляндии судно едва не село на мель, но было своевременно предупреждено местными службами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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