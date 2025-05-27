Захарова раскрыла, что будет в меморандуме по Украине

Захарова: в меморандуме по Украине могут появиться сроки завершения конфликта
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Позиции меморандума будут определены с учетом достижения договоренностей между РФ и Украиной, сказала Захарова
Позиции меморандума будут определены с учетом достижения договоренностей между РФ и Украиной, сказала Захарова Фото:
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Мирные переговоры между Россией и Украиной

Россия продолжает работу над меморандумом по Украине. В данном документе планируется определить возможные сроки для достижения урегулирования конфликта. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора. С определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения, подчеркну, соответствующих договоренностей", — сказала Захарова в ходе брифинга.

По словам Захаровой, меморандум будет передан украинской стороне после завершения его подготовки. В МИД РФ надеются, что со своей стороны Киев ведет такую же работу. В то же время дипломат отметила, что достичь соглашений, обсуждавшихся на переговорах между российской и украинской делегациями в Стамбуле, оказалось затруднительно из-за позиции киевского режима.

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Россия продолжает работу над меморандумом по Украине. В данном документе планируется определить возможные сроки для достижения урегулирования конфликта. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора. С определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения, подчеркну, соответствующих договоренностей", — сказала Захарова в ходе брифинга. По словам Захаровой, меморандум будет передан украинской стороне после завершения его подготовки. В МИД РФ надеются, что со своей стороны Киев ведет такую же работу. В то же время дипломат отметила, что достичь соглашений, обсуждавшихся на переговорах между российской и украинской делегациями в Стамбуле, оказалось затруднительно из-за позиции киевского режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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