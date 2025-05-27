Германия не приняла новых решений по поставкам ракет Taurus Украине, несмотря на заявления о возможной отмене ограничений на дальнобойное оружие. Об этом сообщил заместитель главреда немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер со ссылкой на источники в украинском и немецком правительстве.
«НИКАКИХ новых разработок или решений относительно Taurus. Никаких новостей по этому поводу не будет и во время завтрашнего визита [украинского лидера Владимира] Зеленского», — написал Пауль Ронцхаймер в соцсети X. Он также отметил, что на данный момент Украина не использует немецкое оружие с ограниченной дальностью действия или такое, которое может быть применено только по определенным целям. Таким образом, информация, ранее озвученная канцлером Германии Фридрихом Мерцем о снятии ограничений по дальнобойности является скорее сообщением, что он может организовать такие меры в любое время, заключил Ронцхаймер.
Ранее Мерц заявил, что Британия, Франция, Германия и США якобы сняли ограничения по дальнобойности поставляемого Украине вооружения. После этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий отметил, что если подобные слова подтвердятся, российская сторона будет вынуждена максимально озаботиться безопасностью своих территорий и населения, а также рассмотреть возможность применения «другого оружия» для предотвращения обстрелов российских городов. Его слова передает «Царьград».
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