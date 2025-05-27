В Германии рассказали, когда власти поставят Украине ракеты Taurus

Bild: новых решений по поставкам немецких Taurus на Украину нет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Германии и на Украине заявили о том, что новых решений по поставкам Taurus нет
В Германии и на Украине заявили о том, что новых решений по поставкам Taurus нет Фото:
новость из сюжета
Запад разрешил Киеву использовать дальнобойное оружие по России

Германия не приняла новых решений по поставкам ракет Taurus Украине, несмотря на заявления о возможной отмене ограничений на дальнобойное оружие. Об этом сообщил заместитель главреда немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер со ссылкой на источники в украинском и немецком правительстве.

«НИКАКИХ новых разработок или решений относительно Taurus. Никаких новостей по этому поводу не будет и во время завтрашнего визита [украинского лидера Владимира] Зеленского», — написал Пауль Ронцхаймер в соцсети X. Он также отметил, что на данный момент Украина не использует немецкое оружие с ограниченной дальностью действия или такое, которое может быть применено только по определенным целям. Таким образом, информация, ранее озвученная канцлером Германии Фридрихом Мерцем о снятии ограничений по дальнобойности является скорее сообщением, что он может организовать такие меры в любое время, заключил Ронцхаймер.

Ранее Мерц заявил, что Британия, Франция, Германия и США якобы сняли ограничения по дальнобойности поставляемого Украине вооружения. После этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий отметил, что если подобные слова подтвердятся, российская сторона будет вынуждена максимально озаботиться безопасностью своих территорий и населения, а также рассмотреть возможность применения «другого оружия» для предотвращения обстрелов российских городов. Его слова передает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Германия не приняла новых решений по поставкам ракет Taurus Украине, несмотря на заявления о возможной отмене ограничений на дальнобойное оружие. Об этом сообщил заместитель главреда немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер со ссылкой на источники в украинском и немецком правительстве. «НИКАКИХ новых разработок или решений относительно Taurus. Никаких новостей по этому поводу не будет и во время завтрашнего визита [украинского лидера Владимира] Зеленского», — написал Пауль Ронцхаймер в соцсети X. Он также отметил, что на данный момент Украина не использует немецкое оружие с ограниченной дальностью действия или такое, которое может быть применено только по определенным целям. Таким образом, информация, ранее озвученная канцлером Германии Фридрихом Мерцем о снятии ограничений по дальнобойности является скорее сообщением, что он может организовать такие меры в любое время, заключил Ронцхаймер. Ранее Мерц заявил, что Британия, Франция, Германия и США якобы сняли ограничения по дальнобойности поставляемого Украине вооружения. После этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий отметил, что если подобные слова подтвердятся, российская сторона будет вынуждена максимально озаботиться безопасностью своих территорий и населения, а также рассмотреть возможность применения «другого оружия» для предотвращения обстрелов российских городов. Его слова передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...