«Я русский и лучше умру, чем стану чьим-то активом»: Дуров высказался о работе на спецслужбы

Дуров заявил, что он русский и скорее умрет, чем станет чьим-то активом
© Служба новостей «URA.RU»
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Дуров заявил о поддержке свободы слова
Дуров заявил о поддержке свободы слова Фото:

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что не зависит от государственных структур и не собирается становиться чьим-либо активом. По словам предпринимателя, подобные обвинения голословны и не имеют отношения к действительности.

«Я русский! И я скорее лучше умру, чем стану чьим-то активом. И я думаю, что люди, которые выражают такое мнение, мало что знают о моем жизненном пути — о том, чем я занимался до Telegram, какую роль „ВКонтакте“ и Telegram сыграли в защите свободы слова и частной жизни в Восточной Европе», — заявил Дуров. Портал «Код Дурова» привел выдержки из его выступления. Бизнесмен отметил, что не знает, какая социальная сеть потратила больше сил и средств на защиту свободы слова, чем Telegram.

В середине мая Павел Дуров сообщил, что глава французской разведки Николя Лернер напрямую обращался к нему с просьбой заблокировать определенные каналы в Telegram, однако получил отказ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, отметив, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя Telegram для влияния на избирательный процесс в Румынии.

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что не зависит от государственных структур и не собирается становиться чьим-либо активом. По словам предпринимателя, подобные обвинения голословны и не имеют отношения к действительности. «Я русский! И я скорее лучше умру, чем стану чьим-то активом. И я думаю, что люди, которые выражают такое мнение, мало что знают о моем жизненном пути — о том, чем я занимался до Telegram, какую роль „ВКонтакте“ и Telegram сыграли в защите свободы слова и частной жизни в Восточной Европе», — заявил Дуров. Портал «Код Дурова» привел выдержки из его выступления. Бизнесмен отметил, что не знает, какая социальная сеть потратила больше сил и средств на защиту свободы слова, чем Telegram. В середине мая Павел Дуров сообщил, что глава французской разведки Николя Лернер напрямую обращался к нему с просьбой заблокировать определенные каналы в Telegram, однако получил отказ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, отметив, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя Telegram для влияния на избирательный процесс в Румынии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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