Пенсионеры получат июньскую пенсию досрочно

Российские пенсионеры, у которых дата выплаты пенсии приходится на период после 12 июня, получат свои деньги досрочно из-за длинных выходных, связанных с празднованием Дня России. Об этом сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин.
«В июне 2025 года порядок выплаты пенсий в России будет временно изменен в связи с государственным праздником... Для того, чтобы граждане, чьи выплаты обычно приходятся на период с 12 по 15 число месяца, не столкнулись с задержками, Социальный фонд России (СФР) организует досрочную отправку средств», — пояснил Говырин в беседе с РИА Новости.
По его словам, пенсии, которые должны были поступить после 12 июня, будут перечислены уже 10 или 11 числа. Это касается стандартных ежемесячных выплат по линии обязательного пенсионного страхования.
Депутат также отметил, что решение о досрочной выплате принято для того, чтобы все получатели смогли своевременно получить положенные им суммы до наступления праздничных выходных и не были вынуждены ждать окончания нерабочего периода. Организация досрочных выплат будет осуществляться централизованно и охватит всех пенсионеров вне зависимости от способа получения пенсии — через банки или почтовые отделения.
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