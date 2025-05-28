ВСУ атаковали Ивановскую область

Минувшей ночью в Шуйском районе Ивановской области за пределами населенных пунктов был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили в оперативном штабе региона. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
«Минувшей ночью в Шуйском районе за пределами населенных пунктов уничтожен БПЛА. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений нет», — сообщили в telegram-канале оперативного штаба Ивановской области. На месте падения обломков работают оперативные и экстренные службы. Власти призвали жителей сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности.
В регионе по-прежнему действует режим опасности, связанный с возможным появлением беспилотников. Оперативные службы напоминают, что при обнаружении подозрительных объектов необходимо немедленно обращаться по единому телефону экстренных служб — 112.
Ранее по данным Минобороны РФ, с 21:00 (мск) 27 мая до полуночи 28 мая над территориями шести российских регионов российские системы ПВО перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотников. БПЛА были сбиты над Брянской, Белгородской, Тульской, Курской, Орловской и Калужской областями.
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