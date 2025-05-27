27 мая 2025

Минобороны: 112 украинских БПЛА сбито три часа над шестью регионами России

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ВСУ атакуют Россию беспилотниками
ВСУ атакуют Россию беспилотниками Фото:

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотников с 21:00 (мск) 27 мая до полуночи 28 мая над территориями шести российских регионов. Об этом сообщило Министерство обороны России. Согласно официальному заявлению ведомства, в число сбитых дронов вошли летательные аппараты самолетного типа, атаковавшие Брянскую, Белгородскую, Тульскую, Курскую, Орловскую и Калужскую области.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 59 — над территорией Брянской области, 19 — над территорией Белгородской области, 13 — над территорией Тульской области, 10 — над территорией Курской области, восемь БПЛА сбито над территорией Орловской области и три — над территорией Калужской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Кроме того, системы ПВО сбили четыре беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. О произошедшем сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Жители Московской области рассказали ресурсу Shot, что в районах поселков Михнево и Барыбино они слышали шум двигателей дронов, которые летели на низкой высоте и с небольшой скоростью. Очевидцы также отметили, что момент уничтожения одного из аппаратов попал на видео, а в небе была видна яркая вспышка.

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотников с 21:00 (мск) 27 мая до полуночи 28 мая над территориями шести российских регионов. Об этом сообщило Министерство обороны России. Согласно официальному заявлению ведомства, в число сбитых дронов вошли летательные аппараты самолетного типа, атаковавшие Брянскую, Белгородскую, Тульскую, Курскую, Орловскую и Калужскую области. «Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 59 — над территорией Брянской области, 19 — над территорией Белгородской области, 13 — над территорией Тульской области, 10 — над территорией Курской области, восемь БПЛА сбито над территорией Орловской области и три — над территорией Калужской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ, опубликованном в telegram-канале ведомства. Кроме того, системы ПВО сбили четыре беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. О произошедшем сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Жители Московской области рассказали ресурсу Shot, что в районах поселков Михнево и Барыбино они слышали шум двигателей дронов, которые летели на низкой высоте и с небольшой скоростью. Очевидцы также отметили, что момент уничтожения одного из аппаратов попал на видео, а в небе была видна яркая вспышка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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