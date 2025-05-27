Минобороны: 112 украинских БПЛА сбито три часа над шестью регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотников с 21:00 (мск) 27 мая до полуночи 28 мая над территориями шести российских регионов. Об этом сообщило Министерство обороны России. Согласно официальному заявлению ведомства, в число сбитых дронов вошли летательные аппараты самолетного типа, атаковавшие Брянскую, Белгородскую, Тульскую, Курскую, Орловскую и Калужскую области.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 59 — над территорией Брянской области, 19 — над территорией Белгородской области, 13 — над территорией Тульской области, 10 — над территорией Курской области, восемь БПЛА сбито над территорией Орловской области и три — над территорией Калужской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Кроме того, системы ПВО сбили четыре беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. О произошедшем сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Жители Московской области рассказали ресурсу Shot, что в районах поселков Михнево и Барыбино они слышали шум двигателей дронов, которые летели на низкой высоте и с небольшой скоростью. Очевидцы также отметили, что момент уничтожения одного из аппаратов попал на видео, а в небе была видна яркая вспышка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.