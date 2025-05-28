Вышедший на пенсию чиновник тюменского правительства ушел работать к курганским либерал-демократам

Экс-руководитель главного управления спецмероприятий Тюменской области Игорь Горшков стал заместителем главы курганского отделения ЛДПР. Об этом сообщил и.о. координатора реготделения, депутат Госдумы Владимир Сысоев.
«Как исполняющий обязанности руководителя Курганского регионального отделения ЛДПР лично представил партийцам своего нового заместителя. Игорь Геннадьевич Горшков обладает богатым опытом работы в федеральных органах власти и муниципалитете», — написал Владимир Сысоев личном telegram-канале.
Игорь Горшков руководил управлением спецмероприятий 10 лет. Он работал в КГБ, ФСБ, руководил отделениями Российского фонда федерального имущества в ХМАО и Тюменской области. Пост в правительстве он оставил летом 2024 года в связи с выходом на пенсию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.