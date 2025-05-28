Цифровая революция в такси: эксклюзивные секреты экспансии сервиса «Максим» из Кургана

Курганскому агрегатору такси «Максим» приходится конкурировать с гигантами отрасли «Яндексом» и Uber. Для этого в компании внедрили одну из самых низких комиссий и уникальную страховку для водителей. Чтобы сервис для клиентов был более безопасным — используют нейросети для проверки водителей, вычислял поддельные документы и лихачей. О том, как стартап из Кургана стал одним из лидеров сферы такси в России, о локализации такси и планах на будущее — в эксклюзивном интервью корреспонденту URA.RU рассказал директор управляющей организации сервиса заказа такси Максим Шушарин.
— В России совокупный объем услуг такси за последний год прибавил порядка 20%, приблизившись к отметке в 1,5 триллиона рублей. Деньги серьезные, как и обостряющаяся конкуренция. Какие сейчас главные вызовы перед федеральным рынком такси?
На самом деле, нельзя говорить о «федеральном» рынке такси — в каждом городе все по-своему. Где-то — таксопарки, а где-то — частники на своих машинах. И это совершенно разные экономики. Новый закон №580 («Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси») регулирует только деятельность такси, а другие виды перевозок, предусмотренные российским законодательством, он не охватывает. Между тем, это миллионы людей. Сейчас мы активно участвуем в разработке инициативы, которая поможет стандартизировать сегмент частных водителей с личными автомобилями. Это важно для всех — и для безопасности, и для сохранения транспортной доступности.
— А как вы конкурируете с гигантами вроде «Яндекса» и Uber?
Очень просто: мы не строим монополию. Наоборот, у нас водители могут работать с кем угодно. У нас с ними честные и прозрачные отношения. У «Максима» одна из самых низких комиссий на рынке, что дает водителям больше дохода. Минимальный размер комиссии — всего 5%. У нас есть офисы почти в каждом городе, водители могут прийти, пообщаться, получить помощь. Мы даем скидки на автомойки, СТО, страховку — это все очень ценят.
И еще — мы запустили уникальную страховку вместе с крупной страховой компанией, которая в десятки раз дешевле стандартного ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика). Причем застрахованы не только пассажиры, но и водители и третьи лица. Такого нет ни у кого. По сумме преимуществ водителям выгодно быть партнерами нашего сервиса.
— Как законы и правила влияют на работу такси? Что бы вы изменили?
К сожалению, сейчас в отрасли слишком много обязательных, но неэффективных требований. Например, ежедневные медосмотры и техосмотры, которые в реальности пройти негде. Или обязательная перекраска личного автомобиля в цвет такси. Все это отпугивает водителей. Из-за этого в регионах такси становится все меньше, а люди пересаживаются к частникам — просто потому, что по-другому не получается. Поэтому нужен новый подход — более гибкий и цифровой.
Сейчас дефицит водителей на рынке более 30%. На это есть несколько причин. Это и административные барьеры для работы, и активизация оборонно-промышленного комплекса с резким увеличением зарплат, и военная служба.
— И что насчет локализации? Пропадут ли иномарки из такси?
С марта 2026 года в реестр легковых такси можно будет вносить только машины, собранные в России. Но те, что уже есть, останутся — пока их не снимут с учета в ГАИ, не исключит уполномоченный орган за какое-либо нарушение или владелец сам не подаст заявление на исключение своего автомобиля из реестра. Поэтому резкого перехода не будет. Сейчас, например, в Кургане около 20% авто — отечественные, и эта доля, скорее всего, сохранится.
— Последнее время в стране происходит много ЧП с участием таксистов. Какие технологии вы внедряете, чтобы улучшать сервис и безопасность?
Очень многое. Мы используем ИИ для распознавания подделок документов, лиц водителей, обработки обращений от пользователей. В ближайшее время внедрим новую динамическую систему ценообразования — она будет более справедливой и для водителя, и для пассажира.
Пять главных пунктов безопасности в сервисе:
- Собственные машины водителей. Частники ездят аккуратнее и бережнее — потому что это их транспорт.
- Гибкий график. Не нужно пахать без сна, чтобы отбить аренду.
- Цифровой контроль. Все отслеживается: от документов до манеры езды.
- Рейтинги и обратная связь. Пассажиры могут пожаловаться — и водитель будет проверен.
- Безопасность в приложении. SOS-функции, настоящие фото водителей и передача трека поездки.
— Продолжая тему технологий. Как такси становится настоящим спасательным кругом для жителей удаленных регионов в эпоху цифровых технологий и меняющейся транспортной инфраструктуры? Какую роль играет в регионах?
Очень важную. Мы работаем более чем в 500 городах, в том числе — в небольших и удаленных. Где-то общественный транспорт не ходит, и там услуги агрегатора и частного водителя — единственная возможность добраться, скажем, до больницы, школы, магазина, государственного учреждения.
К тому же, доступные поездки реально снизили уличную преступность. Когда можно уехать от подъезда до подъезда — меньше поводов для неприятностей.
— Сейчас некоторые компании активно рефлексируют, анализируют историю. Одним из таких поворотных событий для некоторых стал локдаун. Пандемия для одних стала крахом бизнеса, для других — точкой роста. Как этот и другие кризисы сказались на компании?
Они подтвердили, что нужно быть гибкими. Мы сразу запустили услугу «Купим и привезем», чтобы водители не остались без заказов, а люди — без продуктов. Вообще, наш сервис — это давно уже не только про такси. Мы доставляем, возим грузы, помогаем на дороге. Это настоящая цифровая платформа, и мы будем ее развивать.
— А возвращаясь к истории, как из маленького стартапа в Кургане вырос один из крупнейших сервисов такси в стране?
Начинали мы в начале 2000-х, когда пейджеры еще были в моде. Потом пейджинговая эпоха закончилась, а инфраструктура осталась — операторы, радиосвязь, красивые телефонные номера… Вот мы и решили: а что если все это направить в сторону легкового такси? Так в 2003 году и появилась идея.
Одним из первых решений стало создание программы для автоматизации заказов. Тогда почти никто компьютеры в такси не использовал. А мы — использовали! Благодаря этому стали быстро расти и масштабироваться. Даже модель агрегатора заказов мы внедрили задолго до того, как это стало мировым трендом. Отказавшись от собственных машин и найма водителей по модели таксопарков, мы создали принципиально новую схему: мы стали исполнителем услуги по генерации заказов, водители стали нашими заказчиками, пользователями сервиса. Перевели водителей с раций на приложение еще в 2007 году. Потом — сделали приложение и для пассажиров. И вот так, шаг за шагом, появилась цифровая экосистема, где «Максим» — один из главных игроков.
— Почему вы сделали ставку на регионы, а не сразу пошли в Москву?
А потому что в регионах были настоящие проблемы с такси. И что важно — именно там рождались крутые цифровые решения. В Москве все было более-менее стабильно, да и бюджеты были другие. Мы зашли туда позже — чисто из интереса.
Зато по всей остальной стране мы развивались очень активно: Иркутск, Хабаровск, Барнаул, Томск, Кемерово… Открывали десятки городов каждый год. Мы не покупали машины, не создавали таксопарки — мы стали теми, кто генерирует заказы, а водители подключаются и работают на себя. Это и стало нашим преимуществом.
— Вы все еще принимаете заказы по телефону. Это не устарело?
Приложения, конечно, на первом месте. Но телефон — это все еще актуальный способ, особенно в нестандартных ситуациях. Иногда людям нужно уточнить что-то голосом, и мы это понимаем. Так что этот канал останется. А большинство операторов, которые раньше принимали звонки, давно переквалифицированы в специалистов поддержки пользователей и работают с обращениями и качеством.
— Какие у вас планы на будущее?
Мы верим, что наша отрасль в России — одна из самых технологичных. Впереди — голосовые помощники, цифровые профили водителей и, возможно, полное исчезновение понятия «такси» как юридического термина. Но суть останется прежней: делать передвижение простым, удобным.
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