28 мая 2025

Медикам в российском регионе хотят платить за отказ пациенток от абортов

© Служба новостей «URA.RU»
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Медикам хотят назначить новую выплату в Нижегородской области
Медикам хотят назначить новую выплату в Нижегородской области Фото:

Правительство Нижегородской области разработало проект постановления, предусматривающий введение специальных выплат медицинским работникам и психологам, которые консультируют женщин по вопросам предотвращения прерывания беременности. Проект находится на стадии антикоррупционной экспертизы и должен быть утвержден до четвертого июня текущего года.

"Правительство Нижегородской области намерено ввести доплаты медикам и психологам за консультирование женщин, отказавшихся в итоге от аборта", — пишет "Коммерсант". Согласно документу, врачам акушерам-гинекологам и психологам, прошедшим дополнительное обучение по психологическому консультированию в сфере предупреждения абортов, будут выплачиваться специальные доплаты. Если в результате консультаций женщина принимает решение сохранить беременность и достигает срока в 28 недель, врачи получат 20 тысяч рублей, а психологи — 10 тысяч рублей.

Решение о выплате будет приниматься руководителем медицинского учреждения не позднее пяти дней с момента достижения женщиной указанного срока беременности. Уточняется, что эти спецвыплаты не будут включены в оплату труда и не учитываются при расчете среднего заработка. Финансирование этих выплат будет осуществляться из областного бюджета.

Ранее на федеральном уровне была одобрена инициатива о значительном увеличении пособий по беременности и родам для студенток, рассчитываемых теперь по региональному прожиточному минимуму, а не по стипендии. Эта мера, поддержанная президентом и правительством, направлена на расширение поддержки будущих матерей и финансируется из федерального бюджета.

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Правительство Нижегородской области разработало проект постановления, предусматривающий введение специальных выплат медицинским работникам и психологам, которые консультируют женщин по вопросам предотвращения прерывания беременности. Проект находится на стадии антикоррупционной экспертизы и должен быть утвержден до четвертого июня текущего года. "Правительство Нижегородской области намерено ввести доплаты медикам и психологам за консультирование женщин, отказавшихся в итоге от аборта", — пишет "Коммерсант". Согласно документу, врачам акушерам-гинекологам и психологам, прошедшим дополнительное обучение по психологическому консультированию в сфере предупреждения абортов, будут выплачиваться специальные доплаты. Если в результате консультаций женщина принимает решение сохранить беременность и достигает срока в 28 недель, врачи получат 20 тысяч рублей, а психологи — 10 тысяч рублей. Решение о выплате будет приниматься руководителем медицинского учреждения не позднее пяти дней с момента достижения женщиной указанного срока беременности. Уточняется, что эти спецвыплаты не будут включены в оплату труда и не учитываются при расчете среднего заработка. Финансирование этих выплат будет осуществляться из областного бюджета. Ранее на федеральном уровне была одобрена инициатива о значительном увеличении пособий по беременности и родам для студенток, рассчитываемых теперь по региональному прожиточному минимуму, а не по стипендии. Эта мера, поддержанная президентом и правительством, направлена на расширение поддержки будущих матерей и финансируется из федерального бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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