МЧС будет следить за виновниками лесных пожаров из космоса

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С помощью анализа космических снимков возможно установить очаги возгорания
С помощью анализа космических снимков возможно установить очаги возгорания Фото:

МЧС России расширяет использование космического мониторинга для предотвращения и расследования природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам встречи главы МЧС Александра Куренкова и генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова.

«С помощью космического мониторинга ведомство намеренно выявлять нарушителей противопожарного режима, по чьей вине произошли природные пожары», — пишет пресс-служба МЧС России в официальном telegram-канале. Более 90% термических точек, обнаруженных из космоса, подтверждаются на местности, а свыше 60% из них оказываются источниками природных пожаров.

Система космического мониторинга МЧС базируется на четырех собственных станциях приема космических снимков, двух совместных с «Роскосмосом» и мобильном комплексе в Якутске. Эти станции принимают данные с 17 отечественных спутников, а в ближайших планах — запуск еще трех аппаратов. Благодаря этому ведомство получает оперативную информацию о термических аномалиях и пожароопасной обстановке по всей стране.

С помощью анализа космических снимков возможно установить очаги возгорания и отследить действия людей, приведших к возникновению пожаров. В настоящее время ведется строительство нового центра приема космической информации в Анадыре. Его запуск обеспечит полное покрытие Арктической зоны России и позволит использовать потенциал всей отечественной орбитальной группировки, включая перспективные спутники.

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МЧС России расширяет использование космического мониторинга для предотвращения и расследования природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам встречи главы МЧС Александра Куренкова и генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова. «С помощью космического мониторинга ведомство намеренно выявлять нарушителей противопожарного режима, по чьей вине произошли природные пожары», — пишет пресс-служба МЧС России в официальном telegram-канале. Более 90% термических точек, обнаруженных из космоса, подтверждаются на местности, а свыше 60% из них оказываются источниками природных пожаров. Система космического мониторинга МЧС базируется на четырех собственных станциях приема космических снимков, двух совместных с «Роскосмосом» и мобильном комплексе в Якутске. Эти станции принимают данные с 17 отечественных спутников, а в ближайших планах — запуск еще трех аппаратов. Благодаря этому ведомство получает оперативную информацию о термических аномалиях и пожароопасной обстановке по всей стране. С помощью анализа космических снимков возможно установить очаги возгорания и отследить действия людей, приведших к возникновению пожаров. В настоящее время ведется строительство нового центра приема космической информации в Анадыре. Его запуск обеспечит полное покрытие Арктической зоны России и позволит использовать потенциал всей отечественной орбитальной группировки, включая перспективные спутники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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