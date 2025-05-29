В Тюменской области 83% жителей довольны качеством межнациональных отношений

Губернатор Тюменской области Александр Моор поделился результатами развития межнациональных отношений в регионе за 2024 год на семинар-совещании с полпредом УрФО Артемом Жогой и замглавы администрации президента Магомедсаламом Магомедовым. Оно было посвящено реализации Стратегии государственной национальной политики. Глава области отметил существенный рост гражданской идентичности среди жителей, сказав, что ее позитивно оценивают 83% тюменцев.
«По данным Федерального агентства по делам национальностей, ситуацию в сфере межнациональных отношений позитивно оценивают 83% жителей Тюменской области… Благодаря эффективному межведомственному взаимодействию и активной жизненной позиции наших земляков всех национальностей наша работа по обеспечению межнационального мира и согласия дает результаты», — написал Моор в своем telegram-канале.
Он добавил, что по показателю позитивной оценки межнациональных отношений регион находится на втором месте в УрФО. Тюменская область активно занимается адаптацией иностранцев к российским нормам жизни, а также оперативно реагирует на любые инциденты в сфере межнациональных отношений, однако они, как правило, в большинстве своем чисто бытовые и не имеют межнациональной подоплеки.
В Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область вошла в десятку регионов России по приросту населения за счет мигрантов по итогам периода с 2020 по 2023 гг. За это время в регион переехали 20 тысяч иностранцев.
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