Мигранты рвутся в Тюменскую область

За три года в Тюменскую область переехали 20 тысяч мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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За три года Тюменская область приняла около 20 тыс. мигрантов
За три года Тюменская область приняла около 20 тыс. мигрантов Фото:

Тюменская область вошла в десятку регионов России по приросту населения за счет мигрантов по итогам периода с 2020 по 2023 гг. Об этом журналистам сообщили в исследовательском агентстве «ПромРейтинг».

«За три года в Тюменскую область прибыли 20 тыс. мигрантов. По этому показателю регион занял восьмую позицию в рейтинге. На первом месте оказалась Московская область (+194,2 тыс. человек), на втором — Москва (+146 тыс. человек), а на третьем — Ленинградская область (+108,7 тыс. человек)», — рассказали аналитики изданию РБК Тюмень.

В то же время, по данным исследования, максимальный отток населения зафиксирован в Омской (-29,5 тыс. человек), Кемеровской (-28,5 тыс. человек) и Иркутской (-28,2 тыс. человек) областях. Ранее URA.RU писало о том, что в 2024 году по решению суда из Тюменской области депортировали 1 500 иностранцев. Кроме того, местные силовики значительно усилили борьбу с нелегальными мигрантами. В регионе почти каждую неделю проходят рейды по выявлению таких нарушителей.

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Тюменская область вошла в десятку регионов России по приросту населения за счет мигрантов по итогам периода с 2020 по 2023 гг. Об этом журналистам сообщили в исследовательском агентстве «ПромРейтинг». «За три года в Тюменскую область прибыли 20 тыс. мигрантов. По этому показателю регион занял восьмую позицию в рейтинге. На первом месте оказалась Московская область (+194,2 тыс. человек), на втором — Москва (+146 тыс. человек), а на третьем — Ленинградская область (+108,7 тыс. человек)», — рассказали аналитики изданию РБК Тюмень. В то же время, по данным исследования, максимальный отток населения зафиксирован в Омской (-29,5 тыс. человек), Кемеровской (-28,5 тыс. человек) и Иркутской (-28,2 тыс. человек) областях. Ранее URA.RU писало о том, что в 2024 году по решению суда из Тюменской области депортировали 1 500 иностранцев. Кроме того, местные силовики значительно усилили борьбу с нелегальными мигрантами. В регионе почти каждую неделю проходят рейды по выявлению таких нарушителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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