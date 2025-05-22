Мигранты рвутся в Тюменскую область

Тюменская область вошла в десятку регионов России по приросту населения за счет мигрантов по итогам периода с 2020 по 2023 гг. Об этом журналистам сообщили в исследовательском агентстве «ПромРейтинг».
«За три года в Тюменскую область прибыли 20 тыс. мигрантов. По этому показателю регион занял восьмую позицию в рейтинге. На первом месте оказалась Московская область (+194,2 тыс. человек), на втором — Москва (+146 тыс. человек), а на третьем — Ленинградская область (+108,7 тыс. человек)», — рассказали аналитики изданию РБК Тюмень.
В то же время, по данным исследования, максимальный отток населения зафиксирован в Омской (-29,5 тыс. человек), Кемеровской (-28,5 тыс. человек) и Иркутской (-28,2 тыс. человек) областях. Ранее URA.RU писало о том, что в 2024 году по решению суда из Тюменской области депортировали 1 500 иностранцев. Кроме того, местные силовики значительно усилили борьбу с нелегальными мигрантами. В регионе почти каждую неделю проходят рейды по выявлению таких нарушителей.
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