В Салехарде состоялся масштабный субботник

В Салехарде (ЯНАО) и Горнокнязевске 30 мая на массовый субботник вышли около тысячи жителей. В ходе него было собрано 313 кубометров мусора. Об этом сообщили в официальном telegram-канале администрации города.
«Сегодняшний субботник прошёл в Салехарде и Горнокнязевске. Вооружившись перчатками, мешками и хорошим настроением, порядка тысячи салехардцев вышли на уборку городских территорий, парков, скверов. Объём собранного мусора - 313 кубических метров» — отметил Титовский.
Традиционная экологическая акция прошла на городских территориях, в парках и скверах. Администрация города выразила благодарность всем, кто принял участие в мероприятии, и призвала жителей постоянно поддерживать чистоту и порядок на улицах Салехарда.
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