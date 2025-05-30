30 мая 2025

В Салехарде состоялся масштабный субботник

© Служба новостей «URA.RU»
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Активисты собрали 313 кубометров мусора
Активисты собрали 313 кубометров мусора Фото:

В Салехарде (ЯНАО) и Горнокнязевске 30 мая на массовый субботник вышли около тысячи жителей. В ходе него было собрано 313 кубометров мусора. Об этом сообщили в официальном telegram-канале администрации города.

«Сегодняшний субботник прошёл в Салехарде и Горнокнязевске. Вооружившись перчатками, мешками и хорошим настроением, порядка тысячи салехардцев вышли на уборку городских территорий, парков, скверов. Объём собранного мусора - 313 кубических метров» — отметил Титовский.

Традиционная экологическая акция прошла на городских территориях, в парках и скверах. Администрация города выразила благодарность всем, кто принял участие в мероприятии, и призвала жителей постоянно поддерживать чистоту и порядок на улицах Салехарда.

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В Салехарде (ЯНАО) и Горнокнязевске 30 мая на массовый субботник вышли около тысячи жителей. В ходе него было собрано 313 кубометров мусора. Об этом сообщили в официальном telegram-канале администрации города. «Сегодняшний субботник прошёл в Салехарде и Горнокнязевске. Вооружившись перчатками, мешками и хорошим настроением, порядка тысячи салехардцев вышли на уборку городских территорий, парков, скверов. Объём собранного мусора - 313 кубических метров» — отметил Титовский. Традиционная экологическая акция прошла на городских территориях, в парках и скверах. Администрация города выразила благодарность всем, кто принял участие в мероприятии, и призвала жителей постоянно поддерживать чистоту и порядок на улицах Салехарда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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