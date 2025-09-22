В московском аэропорту ограничили полеты самолетов

Ограничения ввели на фоне атаки беспилотников
Аэропорт Шереметьево в Москве временно ограничил прием и отправку авиарейсов вечером 22 сентября. Об этом сообщает telegram-канал Росавиации.
«В аэропорту Шереметьево временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.
Украинские беспилотники пытаются атаковать Москву. Глава города Сергей Собянин заявил, что работает ПВО. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.
