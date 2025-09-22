В московском аэропорту ограничили полеты самолетов

В Шереметьево ввели ограничения на полеты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения ввели на фоне атаки беспилотников
Ограничения ввели на фоне атаки беспилотников Фото:

Аэропорт Шереметьево в Москве временно ограничил прием и отправку авиарейсов вечером 22 сентября. Об этом сообщает telegram-канал Росавиации.

«В аэропорту Шереметьево временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении.

Украинские беспилотники пытаются атаковать Москву. Глава города Сергей Собянин заявил, что работает ПВО. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аэропорт Шереметьево в Москве временно ограничил прием и отправку авиарейсов вечером 22 сентября. Об этом сообщает telegram-канал Росавиации. «В аэропорту Шереметьево временно введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении. Украинские беспилотники пытаются атаковать Москву. Глава города Сергей Собянин заявил, что работает ПВО. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...