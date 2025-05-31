Украина рискует потерять Одессу, Сумы, Харьков и другие территории при отказе от мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так он согласился с директором Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) Джеффри Сакса.
«Что касается заявления Джеффри Сакса об Одессе — это очень опытный человек, грамотный, который может правильно прогнозировать те или иные события. Но мы с самого начала говорили, что каждый день отдаление дипломатического решения этого конфликта ухудшает условия для Украины», — отметил парламентарий в беседе с ТАСС.
По его словам, если ситуация не изменится, Киев может лишиться не только Одессы, но и других крупных городов, таких как Запорожье, Днепропетровск, Сумы, Харьков и Николаев. Картаполов подчеркнул, что негативная динамика для Украины будет сохраняться до тех пор, пока действующее руководство страны не изменит свою позицию по переговорам.
Ранее профессор Джеффри Сакс, возглавляющий Центр устойчивого развития Колумбийского университета (США), в интервью российским журналистам заявил, что Киев может утратить все черноморское побережье вплоть до Одессы. По его словам, это произойдет в случае отказа от заключения мира.
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