Где в Сумской области проводится эвакуация. Карта

Военная администрация: в Сумской области эвакуируют еще 11 населенных пунктов
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В Сумской области проводится эвакуация еще 11 населенных пунктов
В Сумской области проводится эвакуация еще 11 населенных пунктов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Сумской области расширили зону обязательной эвакуации из-за усиленного наступления российской армии. Об этом сообщил глава региона военной администрации Олег Григоров.

«[Подписано] распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района», — написали в telegram-канале администрации Сумской области со ссылкой на распоряжение Григорова. Отмечается, что в эту зону вошли Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка, Цимбаловка, Шкуратовка, Горобовка, Штановка, Вороновка, Янченки.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал о необходимости создания буферной зоны в Сумской и Харьковской областях. Это требуется для обеспечения безопасности Курской и Белгородской областей и прекращения обстрелов ВСУ.

После начала наступления российской армии власти Сумской области объявили о срочной эвакуации более 200 населенных пунктов. До этого представители украинских властей неоднократно сообщали о введении обязательных и принудительных мер по эвакуации гражданского населения в различных областях страны, в том числе в Авдеевке (ДНР) и на территории Харьковской области. Основное внимание при эвакуации уделяется детям и пожилым жителям, однако некоторые граждане принимают решение не покидать свои дома.

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Власти Сумской области расширили зону обязательной эвакуации из-за усиленного наступления российской армии. Об этом сообщил глава региона военной администрации Олег Григоров. «[Подписано] распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района», — написали в telegram-канале администрации Сумской области со ссылкой на распоряжение Григорова. Отмечается, что в эту зону вошли Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка, Цимбаловка, Шкуратовка, Горобовка, Штановка, Вороновка, Янченки. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал о необходимости создания буферной зоны в Сумской и Харьковской областях. Это требуется для обеспечения безопасности Курской и Белгородской областей и прекращения обстрелов ВСУ. После начала наступления российской армии власти Сумской области объявили о срочной эвакуации более 200 населенных пунктов. До этого представители украинских властей неоднократно сообщали о введении обязательных и принудительных мер по эвакуации гражданского населения в различных областях страны, в том числе в Авдеевке (ДНР) и на территории Харьковской области. Основное внимание при эвакуации уделяется детям и пожилым жителям, однако некоторые граждане принимают решение не покидать свои дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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