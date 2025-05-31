Власти Сумской области расширили зону обязательной эвакуации из-за усиленного наступления российской армии. Об этом сообщил глава региона военной администрации Олег Григоров.
«[Подписано] распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района», — написали в telegram-канале администрации Сумской области со ссылкой на распоряжение Григорова. Отмечается, что в эту зону вошли Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка, Цимбаловка, Шкуратовка, Горобовка, Штановка, Вороновка, Янченки.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал о необходимости создания буферной зоны в Сумской и Харьковской областях. Это требуется для обеспечения безопасности Курской и Белгородской областей и прекращения обстрелов ВСУ.
После начала наступления российской армии власти Сумской области объявили о срочной эвакуации более 200 населенных пунктов. До этого представители украинских властей неоднократно сообщали о введении обязательных и принудительных мер по эвакуации гражданского населения в различных областях страны, в том числе в Авдеевке (ДНР) и на территории Харьковской области. Основное внимание при эвакуации уделяется детям и пожилым жителям, однако некоторые граждане принимают решение не покидать свои дома.
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