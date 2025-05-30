В Челябинске в субботу, 31 мая, прошло официальное открытие гастролей Московского цирка. На мероприятие были приглашены ветераны и участники специальной военной операции вместе с членами своих семей и детьми, а также семьи военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, сообщает корреспондент URA.RU.
«Уже ряд городов Российской Федерации Ярослав Запашный (дрессировщик в пятом поколении, — ред.) проехал со своей программой. И везде наших подопечных — членов семей погибших, ветеранов боевых действий — они отмечают своими благотворительными программами: практически тысячу билетов передали для наших подопечных», — поделилась в беседе с журналистами руководитель челябинского филиала фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова.
В рамках циркового шоу зрителям представится возможность увидеть номер Ярослава Запашного «Тигры на земле и в воздухе», выступления мастеров высшей школы верховой езды, групповых жонглеров. На арену также выходили эквилибристы на штейн-трапе и другие цирковые артисты.
«С уверенностью могу сказать, что с момента закрытия стационарного цирка такого масштабного проекта в Челябинске не было. Мы приняли решение, что челябинские зрители должны увидеть классическую цирковую программу», — рассказал Ярослав Запашный, дрессировщик в пятом поколении.
Министр культуры региона Алексей Бетехтин отметил важность благотворительной направленности представлений цирка. Также он добавил, что челябинцы соскучились по цирковым представлениям столь высокого уровня.
Гастроли продлятся до 13 июля. Зрителей ждут во Дворце спорта «Юность».
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