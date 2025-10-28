Челябинцы собирают грузди в последнюю неделю октября Фото: Strobilomyces / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Жители Челябинской области продолжают собирать грибы, несмотря на то, что в регионе в ночные часы температуры опускается до околонулевых значений. Любители «тихой охоты» делятся фотографиями ведер, наполненных поздними груздями. Соответствующими снимками они делятся в социальных сетях.

«Вчера съездили в Еткульский район, закрыли грибной сезон. Итог — ведерко сухих чистых груздей на засолку. По ведру мха, соснового опада и земли для клумбы», — сообщил Сергей Ялманов в сообществе «Грибы Челябинской области» в соцсети «Вконтакте».

Снимками лесного урожая поделилась и подписчик этой тематической группы Елена Михеева. Она отметила, что 27 октября официально завершила свой грибной сезон, показав фото с результатом прогулки — ведрами, полными груздей.

Продолжение после рекламы

Как сообщало URA.RU ранее, много груздей челябинцы собирали в районе деревни Воробьевка Троицкого района. Любители «тихой охоты» отмечали, что помимо груздей, в лесах сейчас можно найти лисички и вешенки.