Челябинцы продолжают собирать ведра грибов, несмотря на холод. Фото
Челябинцы собирают грузди в последнюю неделю октября
Фото: Strobilomyces / Wikipedia / CC BY-SA 3.0
Жители Челябинской области продолжают собирать грибы, несмотря на то, что в регионе в ночные часы температуры опускается до околонулевых значений. Любители «тихой охоты» делятся фотографиями ведер, наполненных поздними груздями. Соответствующими снимками они делятся в социальных сетях.
«Вчера съездили в Еткульский район, закрыли грибной сезон. Итог — ведерко сухих чистых груздей на засолку. По ведру мха, соснового опада и земли для клумбы», — сообщил Сергей Ялманов в сообществе «Грибы Челябинской области» в соцсети «Вконтакте».
Снимками лесного урожая поделилась и подписчик этой тематической группы Елена Михеева. Она отметила, что 27 октября официально завершила свой грибной сезон, показав фото с результатом прогулки — ведрами, полными груздей.
Как сообщало URA.RU ранее, много груздей челябинцы собирали в районе деревни Воробьевка Троицкого района. Любители «тихой охоты» отмечали, что помимо груздей, в лесах сейчас можно найти лисички и вешенки.
Любительница грибов похвасталась собранными груздями
Фото: Елена Михеева, группа «Грибы Челябинской области» в соцсети «Вконтакте», https://vk.com/wall-47698736_140533
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!