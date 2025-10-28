Логотип РИА URA.RU
Челябинцы продолжают собирать ведра грибов, несмотря на холод. Фото

29 октября 2025 в 01:26
Челябинцы собирают грузди в последнюю неделю октября

Фото: Strobilomyces / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Жители Челябинской области продолжают собирать грибы, несмотря на то, что в регионе в ночные часы температуры опускается до околонулевых значений. Любители «тихой охоты» делятся фотографиями ведер, наполненных поздними груздями. Соответствующими снимками они делятся в социальных сетях.

«Вчера съездили в Еткульский район, закрыли грибной сезон. Итог — ведерко сухих чистых груздей на засолку. По ведру мха, соснового опада и земли для клумбы», — сообщил Сергей Ялманов в сообществе «Грибы Челябинской области» в соцсети «Вконтакте».

Снимками лесного урожая поделилась и подписчик этой тематической группы Елена Михеева. Она отметила, что 27 октября официально завершила свой грибной сезон, показав фото с результатом прогулки — ведрами, полными груздей.

Как сообщало URA.RU ранее, много груздей челябинцы собирали в районе деревни Воробьевка Троицкого района. Любители «тихой охоты» отмечали, что помимо груздей, в лесах сейчас можно найти лисички и вешенки.

Любительница грибов похвасталась собранными груздями

Фото: Елена Михеева, группа «Грибы Челябинской области» в соцсети «Вконтакте», https://vk.com/wall-47698736_140533

