31 мая 2025
30 мая 2025

Афанасьев сделал необычный подарок организатору спортивного забега в Тюмени. Фото

Глава Тюмени подарил щенка организатору «Зеленого марафона»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени 31 мая состоялся «Зеленый забег»
В Тюмени 31 мая состоялся «Зеленый забег» Фото:

В Тюмени 31 мая состоялся спортивный забег «Зеленый марафон». На его открытии глава города Максим Афанасьев подарил организатору мероприятия Роману Берестовскому щенка.

Организатор спортивных мероприятий в Тюмени обрел нового друга
Организатор спортивных мероприятий в Тюмени обрел нового друга
Фото:

«Самый трогательный момент произошел накануне старта. Нашему другу и активному организатору спортивных инициатив Роману Берестовскому я сделал особенный подарок — щенка», — сообщил Афанасьев в своем telegram-канале.

Глава Тюмени выразил надежду, что четвероногий друг вдохновит хозяина и принесет массу положительных эмоций. Берестовский поделился, что полгода назад у него умерла собака, очень похожая на нового питомца. Подарок от коллеги пришелся как нельзя кстати.

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В Тюмени 31 мая состоялся спортивный забег «Зеленый марафон». На его открытии глава города Максим Афанасьев подарил организатору мероприятия Роману Берестовскому щенка. «Самый трогательный момент произошел накануне старта. Нашему другу и активному организатору спортивных инициатив Роману Берестовскому я сделал особенный подарок — щенка», — сообщил Афанасьев в своем telegram-канале. Глава Тюмени выразил надежду, что четвероногий друг вдохновит хозяина и принесет массу положительных эмоций. Берестовский поделился, что полгода назад у него умерла собака, очень похожая на нового питомца. Подарок от коллеги пришелся как нельзя кстати.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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