В Тюмени 31 мая состоялся спортивный забег «Зеленый марафон». На его открытии глава города Максим Афанасьев подарил организатору мероприятия Роману Берестовскому щенка.
«Самый трогательный момент произошел накануне старта. Нашему другу и активному организатору спортивных инициатив Роману Берестовскому я сделал особенный подарок — щенка», — сообщил Афанасьев в своем telegram-канале.
Глава Тюмени выразил надежду, что четвероногий друг вдохновит хозяина и принесет массу положительных эмоций. Берестовский поделился, что полгода назад у него умерла собака, очень похожая на нового питомца. Подарок от коллеги пришелся как нельзя кстати.
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