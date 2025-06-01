Прокуратура взяла под контроль ситуацию с крушением поезда в Курской области

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Часть локомотива рухнула на проезжую часть в результате обрушения моста
Часть локомотива рухнула на проезжую часть в результате обрушения моста Фото:

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль восстановительные работы после крушения грузового поезда в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На месте происшествия работает Курский транспортный прокурор Юлия Смотрова, проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — уточнили в прокуратуре. Информация опубликована в telegram-канале.

В ночь на 1 июня на перегоне Остапово — Михайловский Рудник в Курской области обрушился железнодорожный мост, в результате чего с рельсов сошли тепловоз и три порожних вагона грузового поезда. После чего на месте началось возгорание тепловоза, которое пожарные быстро ликвидировали.

По данным РЖД, пострадал только машинист, получивший травму ноги. Он доставлен в больницу. На месте сейчас работают оперативные службы. Между станциями Михайловский Рудник и Арбузово организовано автобусное сообщение. Дальние поезда курсируют по расписанию. В ОАО «РЖД» создан оперативный штаб по координации восстановительных работ.

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль восстановительные работы после крушения грузового поезда в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «На месте происшествия работает Курский транспортный прокурор Юлия Смотрова, проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — уточнили в прокуратуре. Информация опубликована в telegram-канале. В ночь на 1 июня на перегоне Остапово — Михайловский Рудник в Курской области обрушился железнодорожный мост, в результате чего с рельсов сошли тепловоз и три порожних вагона грузового поезда. После чего на месте началось возгорание тепловоза, которое пожарные быстро ликвидировали. По данным РЖД, пострадал только машинист, получивший травму ноги. Он доставлен в больницу. На месте сейчас работают оперативные службы. Между станциями Михайловский Рудник и Арбузово организовано автобусное сообщение. Дальние поезда курсируют по расписанию. В ОАО «РЖД» создан оперативный штаб по координации восстановительных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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