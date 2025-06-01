Стало известно о состоянии детей, пострадавших при обрушении моста в Брянской области

Минздрав: детей, пострадавших в Брянской области, доставят в больницу в Москву
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Организация транспортировки и лечения пострадавших в Брянской области находится под контролем властей
Организация транспортировки и лечения пострадавших в Брянской области находится под контролем властей Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Трое детей, пострадавших при крушении железнодорожного моста в Брянской области, находятся в состоянии, требующем специализированного лечения, и будут доставлены в Москву для оказания медицинской помощи. Об этом сообщает Минздрав РФ.

"На лечение в Москву будут направлены пять пострадавших, в том числе трое детей", — передает заявление ТАСС. По данным департамента здравоохранения Москвы, четырехлетний ребенок с черепно-мозговой травмой в сопровождении матери будет направлен в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ). Четырехмесячный младенец, пострадавший при сходе поезда с рельсов, уже транспортирован вертолетом в столицу.

В ночь на 1 июня в Брянской области произошло обрушение железнодорожного моста во время прохождения по нему пассажирского поезда. По информации, предоставленной Министерством здравоохранения Российской Федерации, в результате инцидента были госпитализированы 17 человек, среди которых есть ребенок; состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Московская межрегиональная транспортная прокуратура инициировала проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трое детей, пострадавших при крушении железнодорожного моста в Брянской области, находятся в состоянии, требующем специализированного лечения, и будут доставлены в Москву для оказания медицинской помощи. Об этом сообщает Минздрав РФ. "На лечение в Москву будут направлены пять пострадавших, в том числе трое детей", — передает заявление ТАСС. По данным департамента здравоохранения Москвы, четырехлетний ребенок с черепно-мозговой травмой в сопровождении матери будет направлен в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ). Четырехмесячный младенец, пострадавший при сходе поезда с рельсов, уже транспортирован вертолетом в столицу. В ночь на 1 июня в Брянской области произошло обрушение железнодорожного моста во время прохождения по нему пассажирского поезда. По информации, предоставленной Министерством здравоохранения Российской Федерации, в результате инцидента были госпитализированы 17 человек, среди которых есть ребенок; состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Московская межрегиональная транспортная прокуратура инициировала проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...