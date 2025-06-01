Стало известно о состоянии детей, пострадавших при обрушении моста в Брянской области

Трое детей, пострадавших при крушении железнодорожного моста в Брянской области, находятся в состоянии, требующем специализированного лечения, и будут доставлены в Москву для оказания медицинской помощи. Об этом сообщает Минздрав РФ.
"На лечение в Москву будут направлены пять пострадавших, в том числе трое детей", — передает заявление ТАСС. По данным департамента здравоохранения Москвы, четырехлетний ребенок с черепно-мозговой травмой в сопровождении матери будет направлен в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ). Четырехмесячный младенец, пострадавший при сходе поезда с рельсов, уже транспортирован вертолетом в столицу.
В ночь на 1 июня в Брянской области произошло обрушение железнодорожного моста во время прохождения по нему пассажирского поезда. По информации, предоставленной Министерством здравоохранения Российской Федерации, в результате инцидента были госпитализированы 17 человек, среди которых есть ребенок; состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Московская межрегиональная транспортная прокуратура инициировала проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.
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