Мост обрушился в Брянской области, в него врезался поезд: онлайн-трансляция

В Брянской области мост с автомобилями обрушился после того, как в него врезался поезд. С такой предварительной информацией выступил источник «Пятого канала». Как отмечают telegram-каналы, появляются сообщения о первых пострадавших. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
02:11 По предварительной информации, пострадавших может быть не менее 10 человек. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
02:17 Подрыв произошел в двух местах. По предварительной информации, неустановленные лица заложили четыре взрывных устройства. По два — на опоре моста и шпалах. Об этом пишет telegram-канал Shot.
02:18 Взрывные устройства сдетонировали в тот момент, когда пассажирский состав наехал на шпалы. На месте слышны крики и просьбы о помощи.
02:20 Еще один пролет моста в Выгоничском районе Брянской области может обрушиться на месте подрыва. Всех людей уводят подальше от места ЧП.
02:22 Как минимум 44 человека пострадали в результате подрыва моста в Брянской области. Все они — пассажиры поезда «Климов — Москва». Об этом пишет telegram-канал Baza.
02:24 На месте ЧП работают все экстренные службы, а также представители органов власти. Специалисты делают все необходимое для оказания помощи пострадавшим, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
02:26 После обрушения моста в Брянской области погибли четыре человека. Все погибшие — пассажиры поезда «Климов — Москва», уточняет telegram-канал Baza.
02:29 Люди вытаскивают заблокированных пассажиров поезда через окна. Некоторые не может выйти самостоятельно и просят о помощи, пишет telegram-канал Mash.
02:35 МЧС пока не дает комментариев по случившемуся. Так URA.RU ответили в пресс-службе ведомства.
02:38 Четыре вагона сошли с рельсов вместе с локомотивом, пишет telegram-канал Mash.
02:39 Спасателям приходится разрезать искореженный вагон, чтобы деблокировать пострадавших и тела погибших.
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Для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда. На движение других поездов ситуация не влияет. Для координации работы по ликвидации последствий инцидента в ОАО «РЖД» создан оперативный штаб. Об этого говорится в telegram-канале Московской железной дороги.
02:45 Вся локомотивная бригада рухнувшего поезда погибла. 11 автобусов едут на место ЧП для эвакуации пострадавших — их отвезут в пункты временного размещения в школе в Выгоничах, уточняет telegram-канал Mash.
02:47 По сообщению ТАСС, создан оперштаб для координации действий с РЖД и МЧС на базе Ситуационного центра Минтранса.
03:01 Один грудной ребенок находится в тяжелом состоянии после обрушения моста в результате ДТП с пассажирским поездом в Брянской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на центр медицинских катастроф региона.
03:02 Организована проверка по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате обрушения путепровода в Брянской области. Об этом рассказали в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
03:08 Среди погибших при сходе поезда в Брянской области — машинист.
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