31 мая 2025
30 мая 2025

Лето в Тюмени будет жарче обычного

© Служба новостей «URA.RU»
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Вероятности засухи в Тюменской область почти нет
Вероятности засухи в Тюменской область почти нет Фото:

В Тюмени лето 2025 года ожидается умеренно теплым с температурой выше среднего. Такой прогноз «МегаТюмени» дал синоптик и автор проекта «Погода 72» Илья Винштейн.

«Ожидается, что июнь окажется теплее привычного, тогда как июль и август будут близки к климатическим значениям. Ни один из летних месяцев не предвидится прохладным», — пояснил синоптик. Он уточнил, что днем температура воздуха будет преимущественно находиться в диапазоне от +21 до +27 градусов, ночью — от +9 до +15 градусов.

Кроме того, синоптик сообщил, что за летние месяцы в городе может выпасть до 209 миллиметров осадков, что соответствует обычным показателям для региона. По оценке эксперта, вероятность засухи минимальна.

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В Тюмени лето 2025 года ожидается умеренно теплым с температурой выше среднего. Такой прогноз «МегаТюмени» дал синоптик и автор проекта «Погода 72» Илья Винштейн. «Ожидается, что июнь окажется теплее привычного, тогда как июль и август будут близки к климатическим значениям. Ни один из летних месяцев не предвидится прохладным», — пояснил синоптик. Он уточнил, что днем температура воздуха будет преимущественно находиться в диапазоне от +21 до +27 градусов, ночью — от +9 до +15 градусов. Кроме того, синоптик сообщил, что за летние месяцы в городе может выпасть до 209 миллиметров осадков, что соответствует обычным показателям для региона. По оценке эксперта, вероятность засухи минимальна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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