Лето в Тюмени будет жарче обычного

В Тюмени лето 2025 года ожидается умеренно теплым с температурой выше среднего. Такой прогноз «МегаТюмени» дал синоптик и автор проекта «Погода 72» Илья Винштейн.
«Ожидается, что июнь окажется теплее привычного, тогда как июль и август будут близки к климатическим значениям. Ни один из летних месяцев не предвидится прохладным», — пояснил синоптик. Он уточнил, что днем температура воздуха будет преимущественно находиться в диапазоне от +21 до +27 градусов, ночью — от +9 до +15 градусов.
Кроме того, синоптик сообщил, что за летние месяцы в городе может выпасть до 209 миллиметров осадков, что соответствует обычным показателям для региона. По оценке эксперта, вероятность засухи минимальна.
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