Иркутская и Мурманская области подверглись атакам БПЛА: что известно к этому часу

Первая в Сибири атака дронов произошла в Иркутской области на военную часть в поселке Средний. Об этом сообщил в своем губернатор Игорь Кобзев в telegram-канале. Источником атаки дронов на военную часть в Иркутской области стала фура, которая блокирована.
Кроме того, в Мурманской области произошел налет вражеских беспилотников. URA.RU собрало воедино все, что известно о ЧП к этому часу.
Атака на Иркутскую область — первая в Сибири
Что говорят местные жители
Жители Иркутской области сообщили об атаке дронов. Первые комментарии появились в 13:45 по мск. Местные рассказали, что слышали взрывы в 18 километрах от Усолья-Сибирского. По словам замглавы Среднего Марии Мельниковой, в поселке пострадавших нет.
Официальная информация
Губернатор Игорь Кобзев в соцсети написал о противоречивой информации насчет взрывов в Усольском районе. Он сообщил, что на данный момент — первая атака дронов на воинскую част в поселке Средний.
«На данный момент известно, что это была атака дронов на воинскую часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Провели оперативный штаб. Сам также выехал в Усольский район», — написал Кобзев в telegram-канале.
Мурманскую авиабазу атаковали БПЛА
Что говорят местные жители
Местные жители Мурманской области в 13:31 по московскому времени пожаловались на звуки взрывов и крупный пожар. Известно, что неподалеку от Оленегорска находится военный аэродром «Оленья», где базируются стратегические бомбардировщики.
Местные жители сообщают, что город был атакован беспилотниками, вылетевшими из фуры, стоявшей у местной заправки. Житель Оленегорска сообщил, что при въезде в Оленегорск стоит фура.
«Фура стоит при въезде в Оленегорск. Водитель там бегает, у него из грузовика дроны вылетают в сторону Высокого. Гаишники его сейчас повязали», — рассказывает один из жителей telegram-каналу Baza. Telegram-канал "Военкоры русской весны" пишут, что фура стоит возле заправки "Роснефть".
Позднее Baza написала, что водитель фуры, наполненной беспилотниками, атаковавшими Оленегорск, мог не знать о грузе. По данным журналистов, мужчина задержан.
Официальная информация
На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников. Работает ПВО, правоохранители и экстренные службы. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в telegram-канале в 14:35 по московскому времени.
Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях. Кроме того, он попросил не выкладывать в социальные сети и не делиться ни с кем видео и фото, в том числе, где запечатлена работа ПВО.
Позднее Чибис предупредил, что информация о взрывах в Североморске — фейс. Ситуация в городе стабильная, угроз не зафиксировано. Губернатор добавил, что он едет в Оленегорск.
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