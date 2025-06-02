Тест по обществознанию: проверь, насколько хорошо знаешь школьную программу

Школьники часто выбирают обществознание в качестве экзамена
Обществознание, по статистике, является одним из самых популярных предметов по выбору школьников, сдающих ЕГЭ. Экзамен состоит из двух частей: теста и заданий с развернутыми ответами. URA.RU подготовило вопросы, которые могут быть использованы в ЕГЭ, чтобы вы проверили свои знания.
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