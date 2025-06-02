Тест по обществознанию: проверь, насколько хорошо знаешь школьную программу

Тест на знание школьной программы по обществознанию
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Школьники часто выбирают обществознание в качестве экзамена
Школьники часто выбирают обществознание в качестве экзамена Фото:

Обществознание, по статистике, является одним из самых популярных предметов по выбору школьников, сдающих ЕГЭ. Экзамен состоит из двух частей: теста и заданий с развернутыми ответами. URA.RU подготовило вопросы, которые могут быть использованы в ЕГЭ, чтобы вы проверили свои знания.

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Обществознание, по статистике, является одним из самых популярных предметов по выбору школьников, сдающих ЕГЭ. Экзамен состоит из двух частей: теста и заданий с развернутыми ответами. URA.RU подготовило вопросы, которые могут быть использованы в ЕГЭ, чтобы вы проверили свои знания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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