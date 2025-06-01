В ХМАО в пожаре в жилом доме погиб человек

Пожарные спасли 11 человек из горящего дома
В Нефтеюганске во время пожара погиб человек. Сотрудники МЧС спасли 11 югорчан, трое из которых дети, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС.
«Спасено с применением средств индивидуальной защиты 11 человек, включая троих детей. Эвакуирован 21 человек. Один югорчанин погиб», — рассказали агентству в ведомстве.
Возгорание произошло в 03:50 в жилом доме. Когда пожарные прибыли на место — горела надстройка над входной группой. К 04:15 спасатели локализовали возгорание. Дознаватели устанавливают причины ЧП.
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