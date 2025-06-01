01 июня 2025
31 мая 2025

В ХМАО в пожаре в жилом доме погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные спасли 11 человек из горящего дома
Пожарные спасли 11 человек из горящего дома Фото:

В Нефтеюганске во время пожара погиб человек. Сотрудники МЧС спасли 11 югорчан, трое из которых дети, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС.

«Спасено с применением средств индивидуальной защиты 11 человек, включая троих детей. Эвакуирован 21 человек. Один югорчанин погиб», — рассказали агентству в ведомстве.

Возгорание произошло в 03:50 в жилом доме. Когда пожарные прибыли на место — горела надстройка над входной группой. К 04:15 спасатели локализовали возгорание. Дознаватели устанавливают причины ЧП.

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В Нефтеюганске во время пожара погиб человек. Сотрудники МЧС спасли 11 югорчан, трое из которых дети, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС. «Спасено с применением средств индивидуальной защиты 11 человек, включая троих детей. Эвакуирован 21 человек. Один югорчанин погиб», — рассказали агентству в ведомстве. Возгорание произошло в 03:50 в жилом доме. Когда пожарные прибыли на место — горела надстройка над входной группой. К 04:15 спасатели локализовали возгорание. Дознаватели устанавливают причины ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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