В России выдано около 200 сертификатов о подтверждении IT-компетенций

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Платформа стала доступна на портале «Госуслуги» и на сайте hh.ru
Платформа стала доступна на портале «Госуслуги» и на сайте hh.ru Фото:

В России уже около 200 IT-специалистов получили сертификаты, подтверждающие их профессиональные компетенции. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на конференции ЦИПР-2025.

«У нас 200 сертификатов уже выдано за ночь, после запуска накануне вечером», — сказал Шадаев, передает РИА Новости. Сертификаты выданы в рамках работы новой «Национальной системы подтверждения ИТ-компетенций».

Платформа для подтверждения IT-компетенций стала доступна на портале «Госуслуги» и на сайте hh.ru, который выступает оператором проекта. Все желающие, независимо от специальности, могут пройти тестирование. Успешно прошедшие получают сертификат Минцифры сроком на один год, а также специальный значок в резюме на hh.ru.

Генеральный директор hh.ru Дмитрий Сергиенков отметил, что платформа ориентирована прежде всего на разработчиков и других IT-специалистов, однако воспользоваться ею может любой желающий. Получение сертификата и значка в резюме может стать дополнительным преимуществом при поиске работы.

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В России уже около 200 IT-специалистов получили сертификаты, подтверждающие их профессиональные компетенции. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на конференции ЦИПР-2025. «У нас 200 сертификатов уже выдано за ночь, после запуска накануне вечером», — сказал Шадаев, передает РИА Новости. Сертификаты выданы в рамках работы новой «Национальной системы подтверждения ИТ-компетенций». Платформа для подтверждения IT-компетенций стала доступна на портале «Госуслуги» и на сайте hh.ru, который выступает оператором проекта. Все желающие, независимо от специальности, могут пройти тестирование. Успешно прошедшие получают сертификат Минцифры сроком на один год, а также специальный значок в резюме на hh.ru. Генеральный директор hh.ru Дмитрий Сергиенков отметил, что платформа ориентирована прежде всего на разработчиков и других IT-специалистов, однако воспользоваться ею может любой желающий. Получение сертификата и значка в резюме может стать дополнительным преимуществом при поиске работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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